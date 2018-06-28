У Франції братимуть підлітків на військову службу

У Франції впровадили урядовий план повернення національної служби для 16-річних підлітків.

Про це повідомляє ВВС.

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Служба буде розділена на два на етапи. Перший етап полягатиме в обов'язковому місячному навчанні з ухилом в громадянський обов'язок. На другому – добровільне навчання у сфері, "пов'язаній з обороною та безпекою", щонайменше від трьох місяців і до року.

Зазначається, що окрім традиційних форм співпраці з армією, поліцією, жандармерією та пожежною охороною, будуть існувати альтернативні програми пов'язані зі збереженням історичної спадщини, навколишнього середовища та соціальною допомогою.

В уряді Франції вважають, що "така практика дасть можливість молоді отримати нові відносини та розвивати свою роль у суспільстві".