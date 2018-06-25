У Франції затримали десятьох людей за ймовірне планування атак на мусульман

Поліція Франції затримала десятьох людей, ймовірно причетних до атак на мусульман, їх підозрюють у зв'язках із праворадикалами.

За даними слідчих, ціллю терористів були насамперед мусульманські духовні наставники, жінки у традиційному одязі та ісламісти, які вийшли з в'язниці.

Читайте також: У Парижі озброєний чоловік захопив заручників і вимагає зв'язатись з посольством Ірану, – ЗМІ

Арештовували підозрюваних на території всієї Франції, зокрема – на острові Корсика. У затриманих вилучили зброю.

Підозрювані мали "погано визначений план здійснення насильницького акту, спрямованого на людей мусульманської віри",

– повідомили поліцейські.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як далеко зайшли підозрювані у плануванні своїх атак. Тож розслідування у цій справі – триває.

Нагадаємо, що з початку 2015 року Франція постраждала від низки джихадистських атак, часто людей, які стали радикальними в ім'я групи ісламської держави. Більше 240 людей, які, були вбиті під час нападу, в тому числі 130, хто втратив життя в хвилі вибухів і перестрілок в основному в нічних клубах Парижа в листопаді 2015 року.