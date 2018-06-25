Во Франции задержали десять человек за вероятное планирование атак на мусульман

Полиция Франции задержала десять человек, вероятно причастных к атакам на мусульман, их подозревают в связях с праворадикалами.

По данным следователей, целью террористов были прежде всего мусульманские духовные наставники, женщины в традиционной одежде и исламисты, которые вышли из тюрьмы.

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Арестовывали подозреваемых на территории всей Франции, в частности – на острове Корсика. У задержанных изъяли оружие.

Подозреваемые имели "плохо определенный план осуществления насильственного акта, направленного на людей мусульманской веры",

– сообщили полицейские.

Сейчас правоохранители выясняют, как далеко зашли подозреваемые в планировании своих атак. Поэтому расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что с начала 2015 года Франция пострадала от ряда джихадистских атак, часто людей, которые стали радикальными в имя группы исламского государства. Более 240 человек, которые были убиты во время нападения, в том числе 130, кто потерял жизнь в волны взрывов и перестрелок в основном в ночных клубах Парижа в ноябре 2015 года.