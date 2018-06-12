У Парижі озброєний чоловік захопив заручників і вимагає зв'язатись з посольством Ірану, – ЗМІ
У Парижі невідомий чоловік захопив двох заручників. За інформацією правоохоронців, зловмисник озброєний. За даними ЗМІ, нападник вимагає зв'язати його з посольством Ірану. Наразі поліція вважає, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом.
Про це повідомляє видання Le Figaro.
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"Чоловік захопив двох людей у заручники в Парижі", – говориться в повідомленні поліції.
Додається, що чоловік разом з заручниками забарикадувався в одній з будівель 10-го округу Парижа на вулиці Petites-Écuries близько 16.00.
Поліція Парижа розпочала спецоперацію, в якій беруть участь і спецпризначенці.
В свою чергу чоловік, який захопив заручників стверджує, що у нього є бомба. Зазначений район перекритий.