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Студента з Вінниці визволили з полону в окупованому Луганську

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Студента з Вінниці, який перебував у полоні понад рік, визволили
Студента з Вінниці, який перебував у полоні понад рік, визволили / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Служба безпеки України повідомляє, що з полону бойовиків так званої "ЛНР" вдалось звільнити студента одного з вінницьких вишів.

Як звітує прес-служба СБУ, додому вдалось повернути студента вінницького вишу, якого окупанти на Луганщині утримувати в полоні понад рік.

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Відомо, що хлопець є уродженцем Луганщини і у 2017-му році разом з батьками поїхав до окупованого Луганська "для вирішення майнових питань".

Під час перебування в місті хлопець разом з іншими патріотично налаштованими місцевими жителями підняли на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. На фасаді будівлі вони також намалювали українську символіку.

Юнаків затримали учасники незаконних збройних формувань та насильно утримували у будівлі місцевої пенітенціарної установи. При цьому українських бранців допитували представники так званого "МГБ ЛНР", які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску,
– інформує прес-служба СБУ.

Як зазначають у безпековому відомстві, завдяки "ефективній оперативній комбінації" співробітникам СБУ вдалось вивести незаконно затриманого юнака на підконтрольну Україні територію, а пізніше повернути до Вінниці.

На початку червня у Міноборони України повідомили про підготовку бойовиків до дискредитації та захоплення у полон українських військових.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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