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Студента из Винницы освободили из плена в оккупированном Луганске

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Студента из Винницы, который находился в плену более года, освободили
Студента из Винницы, который находился в плену более года, освободили / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Служба безопасности Украины сообщает, что из плена боевиков так называемой "ЛНР" удалось освободить студента одного из винницких вузов.

Как отчитывается пресс-служба СБУ, домой удалось вернуть студента винницкого вуза, которого оккупанты на Луганщине удерживать в плену более года.

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Известно, что парень является уроженцем Луганщины и в 2017 году вместе с родителями уехал в оккупированный Луганск "для решения имущественных вопросов".

Во время пребывания в городе парень вместе с другими патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. На фасаде здания они также нарисовали украинскую символику.

Юношей задержали участники незаконных вооруженных формирований и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения. При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого "МГБ ЛНР", которые применяли к ним меры психологического и физического давления,
– информирует пресс-служба СБУ.

Как отмечают в сфере безопасности ведомстве, благодаря "эффективной оперативной комбинации" сотрудникам СБУ удалось вывести незаконно задержанного юношу на подконтрольную Украины территорию, а позже вернуть в Винницу.

В начале июня в Минобороны Украины сообщили о подготовке боевиков к дискредитации и захвата в плен украинских военных.

Теги: Обмен пленными СБУ Война на Донбассе Новости Луганска заложники Винница Новости Украины
Источник: 24 Канал
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