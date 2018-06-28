Во Франции будут принимать подростков на военную службу
Во Франции ввели правительственный план возвращения национальной службы для 16-летних подростков.
Об этом сообщает ВВС.
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Служба будет разделена на два этапа. Первый этап будет заключаться в обязательном месячном обучении с уклоном в гражданский долг. На втором – добровольное обучение в сфере, "связанной с обороной и безопасностью", минимум от трех месяцев и до года.
Отмечается, что кроме традиционных форм сотрудничества с армией, полицией, жандармерией и пожарной охраной, будут существовать альтернативные программы связанные с сохранением исторического наследия, окружающей среды и социальной помощью.
В правительстве Франции считают, что "такая практика даст возможность молодежи получить новые отношения и развивать свою роль в обществе".