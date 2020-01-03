Франция передала украинским пограничникам первые вертолеты H125: видео

В Украину прибыли первые два вертолета H125 от Франции для Государственной пограничной службы. В целом украинские пограничники получат 24 таких.

Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев", сообщает ГПСУ.

К слову: Пассажиры японской авиакомпании совершили "путешествие во времени" и вернулись в 2019 год

Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и "Airbus Helicopters". Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.

Первые два вертолета H125 прибыли в Украину: смотрите видео

Что известно о вертолетах H125?

H125 – французский многофункциональный вертолет. Он совершил свой первый полет в 1974 году, но с этого времени многократно модернизировался.



Интересно, что в 2018 году при падении такого в России погиб заместитель генерального прокурора страны Саак Карапетян.