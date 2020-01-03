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      Франция передала украинским пограничникам первые вертолеты H125: видео

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      Франция передала Украине первые два из 55 вертолетов H125 / helico-russia.ru

      В Украину прибыли первые два вертолета H125 от Франции для Государственной пограничной службы. В целом украинские пограничники получат 24 таких.

      Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев", сообщает ГПСУ.

      К слову: Пассажиры японской авиакомпании совершили "путешествие во времени" и вернулись в 2019 год

      Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и "Airbus Helicopters". Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.

      Первые два вертолета H125 прибыли в Украину: смотрите видео

      Что известно о вертолетах H125?
      H125 – французский многофункциональный вертолет. Он совершил свой первый полет в 1974 году, но с этого времени многократно модернизировался.

      Интересно, что в 2018 году при падении такого в России погиб заместитель генерального прокурора страны Саак Карапетян.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Новости Франции Госпогранслужба
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