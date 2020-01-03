Франція передала українським прикордонникам перші вертольоти H125: відео

В Україну прибули перші два гелікоптери H125 від Франції для Державної прикордонної служби. Загалом українські прикордонники отримають 24 такі.

Перша партія прибула у міжнародний аеропорт "Київ", повідомляє ДПСУ.

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Гелікоптери передані Україні у межах домовленостей між Міністерством внутрішніх справ та "Airbus Helicopters". Єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні має поповнитися 55 новими зразками авіаційної техніки.

Перші два гелікоптери H125 прибули в Україну: дивіться відео

Що відомо про гелікоптери H125?H125 – французький багатофункціональний вертоліт. Він здійснив свій перший політ з 1974 року, але з цього часу багаторазово модернізовувався.



Цікаво, що у 2018 році при падінні такого у Росії загинув заступник генерального прокурора країни Саак Карапетян.