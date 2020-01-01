Пасажири японської авіакомпанії здійснили "подорож у часі" і повернулися у 2019 рік

Пасажири японської авіакомпанії All Nippon Airways, які у новорічну ніч летіли до США, змогли зустріти Новий рік двічі. Мовиться про рейс NH106 з Токіо до Лос-Анджелеса, який вилітав з Японії 1 січня о 00:24.

У США літак прилетів попереднього дня 31 грудня 2019 року о 16:22, повідомляє Avianews.

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Така "подорож у часі" стала можливою через те, що літак перетнув лінію зміни дат, яка проходить черерз Тихий океан.

Авіакомпанія, фактично, кожного дня перевозить своїх пасажирів у попередній день. Натомість повернутися у минулий рік пасажири можуть лише один раз у рік.

Що відомо про лінію зміни дат?Міжнародна лінія зміни дат – це умовна лінія у Тихому океані, при перетині якої змінюєть дата. Фактично, через неї можна літати як у минулий день, так і у наступний.



Через те, що час у різних частинах Землі не є однаковим, щоденно протягом двох годин виникає явище, коли на поверхні нашої планети є одразу три різні доби.