Пассажиры японской авиакомпании совершили "путешествие во времени" и вернулись в 2019 год

Пассажиры японской авиакомпании All Nippon Airways, которые в новогоднюю ночь летели в США, смогли встретить Новый год дважды. Речь идет о рейсе NH106 из Токио в Лос-Анджелес, который вылетал из Японии 1 января в 00:24.

В США самолет прилетел днем ранее 31 декабря 2019 года в 16:22, сообщает Avianews.

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Такое "путешествие во времени" стало возможным из-за того, что самолет пересек линию смены дат, которая проходит черерз Тихий океан.

Авиакомпания, фактически, каждый день перевозит своих пассажиров в предыдущий день. Зато вернуться в прошлый год пассажиры могут лишь один раз в год.

Что известно о линии смены дат?Международная линия смены дат – это условная линия в Тихом океане, при пересечении которой меняется дата. Фактически, через нее можно летать как в минувший день, так и в следующий.



Из-за того, что время в разных частях Земли не является одинаковым, ежедневно в течение двух часов возникает явление, когда на поверхности нашей планеты есть сразу трое разных суток.