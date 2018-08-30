Франция пригласила Путина на годовщину завершения Первой мировой войны
Французская сторона направила Кремлю приглашение на мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, запланированные на ноябрь 2018 года.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Действительно, есть такое предложение, этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам. Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее объявление,
– сказал представитель Кремля.
Празднование 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918) состоится во Франции 11 ноября. Последний раз Путин участвовал в мероприятиях такого уровня в 2014 году по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии.
Напомним, 18 августа глава Кремля посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
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