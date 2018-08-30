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Франция пригласила Путина на годовщину завершения Первой мировой войны

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Путина пригласили на годовщину завершения Первой мировой войны во Францию
Путина пригласили на годовщину завершения Первой мировой войны во Францию / Фото из открытых источников

Французская сторона направила Кремлю приглашение на мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, запланированные на ноябрь 2018 года.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Действительно, есть такое предложение, этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам. Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее объявление,
– сказал представитель Кремля.

Празднование 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918) состоится во Франции 11 ноября. Последний раз Путин участвовал в мероприятиях такого уровня в 2014 году по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Напомним, 18 августа глава Кремля посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Теги: Новости политики Новости России Новости Франции Владимир Путин Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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