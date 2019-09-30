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      Франция прощается с Жаком Шираком: на похороны приехали лидеры 80 государств

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      Прощание с Жаком Шираком происходит в Париже
      Прощание с Жаком Шираком происходит в Париже / AP

      Сегодня в церкви Сен-Сюльпис в Париже проходит официальная церемония прощания с 22-м президентом Франции Жаком Шираком. Церемонию посетили 80 мировых лидеров, среди которых Эманнуэль Макрон, Билл Клинтон, Николя Саркози и Владимир Путин.

      Тем, кто пришел к Дому инвалидов, вручали брошюру "Ширак в его собственных словах", подготовленную семьей покойного. Она содержит цитаты, напоминающие о ключевых моментах президентства Ширака, например, когда он демонстративно выступил против вторжения США в Ирак в 2003 году.

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      Свое присутствие подтвердили 80 лидеров стран мира, среди которых: президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель, а также, в частности, президент России Владимир Путин.

      Украину во время церемонии представляет Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

      Напомним, Жак Ширак руководил Францией 12 лет – с 1995 по 2007 год. Политик ушел из жизни 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет.

      Что известно о Жаке Шираке?Один из самых известных французских политиков. На государственных должностях работал около 50 лет.

      Внешняя политика Ширака первого президентского периода запомнилась подписанием договора о прекращении ядерных испытаний. Кроме того, глава Франции признал ответственность за преступления против еврейской нации, совершенные в годы Второй мировой войны. В 1996 Жак Ширак провозгласил начало военной реформы. С тех пор обязательный призыв был аннулирован, а общая воинская обязанность отменена. Их заменили добровольной службой в армии и так называемыми "гражданскими встречами".

      В 2002 году Ширака повторно избрали президентом Франции, отбросив кандидатуры премьер-министра Лионеля Жоспена и ультраправого политика Жана-Мари Ле Пена. В этот период Жак реорганизовал внутреннюю политику страны и создал партию под названием "Союз за народное движение".

      На международном уровне глава французского государства объединился с президентом России Владимиром Путиным против американо-британской коалиции, которая принимала участие в боевых действиях в Ираке. Ширак пригрозил наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, позволявшую силой избавить ближневосточную страну от оружия массового уничтожения. Другие правительства он призвал разделить его позицию. В 2007 году каденция Ширака закончились. Он заявил, что в дальнейшем не будет баллотироваться.

      В 2011 году Жака Ширака обвинили в использовании бюджетных средств для создания политически важных должностей во времена его управления мэрией Парижа в начале 1990-х годов. 15 декабря Ширак был условно осужден на 2 года за превышение служебных полномочий и растрату бюджета.

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      Теги: Новости политики Потери Жак Ширак Новости Франции
      Источник: 24 канал
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