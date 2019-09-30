Франція прощається з Жаком Шираком: на похорон приїхали лідери 80 держав

Сьогодні у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі проходить офіційна церемонія прощання з 22-им президентом Франції Жаком Шираком. Церемонію відвідали близько 80 теперішніх і колишніх світових лідерів, серед яких Еманнуель Макрон, Білл Клінтон, Ніколя Саркозі та Володимир Путін.

Тим, хто прийшов до Будинку інвалідів вручали брошуру "Ширак у його власних словах", підготовлену сім'єю покійного. Вона містить цитати, що нагадують про ключові моменти президентства Ширака, наприклад, коли він демонстративно виступив проти вторгнення США в Ірак у 2003 році.

Варто знати: Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції

Cвою присутність підтвердили 80 лідерів країн світу, серед яких: президент Італії Серджо Маттарелла, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, бельгійський прем'єр Шарль Мішель, а також, зокрема, президент Росії Володимир Путін.

Україну під час церемонії представляє Посол України у Франції Олег Шамшур.

Нагадаємо, Жак Ширак керував Францією 12 років – з 1995 по 2007 рік. Політик пішов з життя 26 вересня у Парижі у віці 86 років.

Що відомо про Жака Ширака?Один з найвідоміших французьких політиків. На державних посадах працював близько 50 років.



Зовнішня політика Ширака першого президентського періоду запам'яталася підписанням договору про припинення ядерних випробувань. Крім того, глава Франції визнав відповідальність за злочини проти єврейської нації, вчинені в роки Другої світової війни. У 1996 Жак Ширак проголосив початок військової реформи. Відтоді обов’язковий призов було анульовано, а загальний військовий обов’язок скасовано. Їх замінили добровільною службою в армії і так званими "громадянськими зустрічами".



У 2002 році Ширака повторно обрали президентом Франції, відкинувши кандидатури прем'єр-міністра Ліонеля Жоспена і ультраправого політика Жана-Марі Ле Пена. У цей період Жак реорганізував внутрішню політику країни і створив партію під назвою "Союз за народний рух".



На міжнародному рівні глава французької держави об'єднався з президентом Росії Володимиром Путіним проти американо-британської коаліції, яка брала участь в бойових діях в Іраці. Ширак пригрозив накласти вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що дозволяла б силою позбавити близькосхідну країну від зброї масового знищення. Інші уряди він закликав поділити його позицію. У 2007 році каденція Ширака закінчилися. Він заявив, що надалі не балотуватиметься.



У 2011 році Жака Ширака звинуватили у використанні бюджетних коштів для створення політично важливих посад за часів його керування мерією Парижа на початку 1990-х років. 15 грудня Ширака було умовно засуджено на 2 роки за перевищення службових повноважень і розтрату бюджету.