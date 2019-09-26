Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції

26 вересня помер 22-й президент Франції Жак Ширак. Чим, окрім суду через корупцію і критики війни в Іраці, запам’ятався багаторічний очільник однієї з найбільших європейських держав – читайте у матеріалі 24 каналу.

Початок кар'єри

Жак Рене Ширак народився 29 листопада 1932 у Парижі в сім'ї керівника авіаційної компанії Абеля Франсуа Ширака і домогосподарки.

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Першою партією Ширака була комуністична, він вступив у неї після навчання у ліцеї і служби моряком у 1950 році. Відтак Ширак закінчив Національну школу управління і отримав диплом державного службовця. Однак після цього не поспішав сідати у крісло чиновника, а пішов добровольцем на війну в Алжирі. Після поранення Жака демобілізували, і він осів на адміністративній роботі в Парижі.



Жорж Помпіду і Жак Ширак / 24smi.org

Політична кар’єра Ширака почалася в 1962 році, коли французький прем'єр-міністр Жорж Помпіду призначив молодого активіста начальником особистого штабу. На цій посаді Жак зарекомендував себе людиною, здатною досягти своєї мети за всяку ціну, і через це отримав прізвисько Бульдозер.

Лідерські якості допомогли Шираку в найкоротші терміни потрапити в уряд Франції на посаду в Міністерстві соціальних справ і увійти в оточення генерала Шарля де Голля. Саме Ширак взявся за укладання перемир’я з робітниками під час масових заворушень.

Мер Парижа, прем’єр-міністр, політична тінь

У 1977 році Ширак став мером Парижа і продовжив створювати власний політичний імідж, працюючи на благо міста і країни. Провівши в палаці Готель-де-Віль 18 років, Жак здійснив безліч програм, спрямованих на поліпшення життя громадян столиці.

На президентських виборах 1981 року Ширак висунув свою кандидатуру проти чинного лідера країни. Не набравши голосів, він вибув з гонки і став на чолі групи правих опозиційних партій. Коли коаліція Ширака отримала більшість в парламенті, лідер правих знову став прем'єр-міністром Франції і грав провідну роль у внутрішніх справах країни.

Після проведення низки непопулярних програм Жак програв вибори 1988 року, пішов з уряду і залишився на сім років у політичній тіні.

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Жак Ширак був у політичній тіні після програшу на виборах / france24.com

12 років президентства

Президентська кампанія 1995 року нарешті принесла Шираку заповітний пост французького лідера. У внутрішній політиці новий президент просував ідеї скорочення податків і створення програм для допомоги безробітним, які вилилися в дефіцит бюджету і привели до демонстрацій. Після пенсійної реформи, проведеної прем'єр-міністром Аленом Жюппе, в країні почався глобальний страйк, який призвів до звільнення глави уряду.

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Зовнішня політика Ширака першого президентського періоду запам'яталася підписанням договору про припинення ядерних випробувань. Крім того, глава Франції визнав відповідальність за злочини проти єврейської нації, вчинені в роки Другої світової війни.

У 1996 Жак Ширак проголосив початок військової реформи. Відтоді обов’язковий призов було анульовано, а загальний військовий обов’язок скасовано. Їх замінили добровільною службою в армії і так званими "громадянськими зустрічами".

У 2002 році Ширака повторно обрали президентом Франції, відкинувши кандидатури прем'єр-міністра Ліонеля Жоспена і ультраправого політика Жана-Марі Ле Пена. У цей період Жак реорганізував внутрішню політику країни і створив партію під назвою "Союз за народний рух".

На міжнародному рівні глава французької держави об'єднався з президентом Росії Володимиром Путіним проти американо-британської коаліції, яка брала участь в бойових діях в Іраці. Ширак пригрозив накласти вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що дозволяла б силою позбавити близькосхідну країну від зброї масового знищення. Інші уряди він закликав поділити його позицію.

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У 2007 році каденція Ширака закінчилися. Він заявив, що надалі не балотуватиметься.

Життя після президенства. Суд через корупцію

Після відходу з посади Ширак створив іменний фонд, який зайнявся гуманітарною діяльністю. Організація діяла для вирішення глобальних проблем: запобігання збройних конфліктів, забезпечення жителів планети водою та збереження культурного розмаїття населення. Благодійну роботу Жак поєднував з членством в Конституційній раді Франції і роботою над мемуарами, що вийшли в 2011 році.



Жака Ширака судили за корупційні злочини часів його мерства в Парижі / interfax

Цього ж року Жака Ширака звинуватили у використанні бюджетних коштів для створення політично важливих посад за часів його керування мерією Парижа на початку 1990-х років. 15 грудня Ширака було умовно засуджено на 2 роки за перевищення службових повноважень і розтрату бюджету.

Родина

Старша дочка Лоранс, яка страждала на нервову анорексію, не брала участі в політичному житті батька. У 2016 році спадкоємиця президента померла від серцевого нападу у віці 58 років. Молодша дочка, Клод, навпаки, активно допомагала батькові. Подорослішавши, вона стала його помічницею і працювала у сфері зв'язків з громадськістю.

У 1979 році Жак з дружиною вдочерили 21-річну в'єтнамську дівчину на ім'я Ань-Дао Дуонг. Пара не оформляла офіційні документи про опіку, але вважала юну біженку повноправним членом сім'ї.

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