Німеччина закликала Італію відкрити порти для суден з біженцями

Глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер звернувся до свого італійського колеги Маттео Сальвіні із закликом впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі.

Зєєхофер особливо наголосив на необхідності якнайшвидшого прийняття рішення, яке буде засновано на спільній відповідальності, повідомляє DW.

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У відповідь Сальвіні відмовився відкривати гавані Італії для прийому суден. Він закликав офіційний Берлін позбавити німецьких прапорів кораблі, які "допомагають торговцям людьми та контрабандистам", а також повернути своїх громадян, які "порушують італійські кордони".

Тим часом рятувальне судно "Alex" з 41 врятованим мігрантом прибуло в італійський порт Лампедузу всупереч забороні влади. Однак корабель "Alan Kurdi" з 65 біженцями поки не став входити в територіальні води Італії. При цьому раніше Німеччина погодилася прийняти частину врятованих "в рамках рішення про європейську солідарність".

In the evening, the #AlanKurdi changed its course towards Malta.

We can not wait until the state of emergency prevails.



Now it has to be proven whether the European governments stand by Italy's attitude.

Human lives are not a bargaining chip. pic.twitter.com/wHczdoI4po — sea-eye (@seaeyeorg) 6 липня 2019 р.

У десятках міст Німеччини пройшли акції на підтримку рятувальників мігрантів в морях. Серед іншого, демонстранти закликали "припинити смерті в Середземному морі" і проявити "солідарність з біженцями, які страждають від наслідків корабельних аварій".



Акції підтримки пройшли у Німецьких містах / Фото DW

Через що виникла суперечка між Італією та Німеччиною

29 червня на італійському острові Лампедуза була затримана капітан рятувального корабля "Sea-Watch 3" громадянка Німеччини Карола Ракеті, її помістили під домашній арешт. Влада Італії звинувачувала Ракеті у тому, що вона всупереч забороні привела в порт судно з мігрантами, врятованими у Середземному морі. Зокрема, влада заявляла, що дали дозвіл на прийом тільки 13 осіб, а сумарно на борту корабля Sea-Watch 3 перебувало понад 40 осіб.

2 липня Ракеті звільнили. Глава МВС Італії заявив, що капітана вишлють з країни. Юридичні наслідки для німкені ще не минули. На 9 липня заплановане слухання щодо звинувачень на адресу капітана у сприянні нелегальній міграції.