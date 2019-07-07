05:43
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Німеччина закликала Італію відкрити порти для суден з біженцями

      0
      Рятувальне судно "Alex" в порту Лампедузи
      Рятувальне судно "Alex" в порту Лампедузи / Фото з відкритих джерел

      Глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер звернувся до свого італійського колеги Маттео Сальвіні із закликом впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі.

      Зєєхофер особливо наголосив на необхідності якнайшвидшого прийняття рішення, яке буде засновано на спільній відповідальності, повідомляє DW.

      Читайте також: Українська діаспора вийшла на протест через візит Путіна до Риму: фото та відео

      У відповідь Сальвіні відмовився відкривати гавані Італії для прийому суден. Він закликав офіційний Берлін позбавити німецьких прапорів кораблі, які "допомагають торговцям людьми та контрабандистам", а також повернути своїх громадян, які "порушують італійські кордони".

      Тим часом рятувальне судно "Alex" з 41 врятованим мігрантом прибуло в італійський порт Лампедузу всупереч забороні влади. Однак корабель "Alan Kurdi" з 65 біженцями поки не став входити в територіальні води Італії. При цьому раніше Німеччина погодилася прийняти частину врятованих "в рамках рішення про європейську солідарність".

      У десятках міст Німеччини пройшли акції на підтримку рятувальників мігрантів в морях. Серед іншого, демонстранти закликали "припинити смерті в Середземному морі" і проявити "солідарність з біженцями, які страждають від наслідків корабельних аварій".

      протести у Німеччині
      Акції підтримки пройшли у Німецьких містах / Фото DW

      Через що виникла суперечка між Італією та Німеччиною

      29 червня на італійському острові Лампедуза була затримана капітан рятувального корабля "Sea-Watch 3" громадянка Німеччини Карола Ракеті, її помістили під домашній арешт. Влада Італії звинувачувала Ракеті у тому, що вона всупереч забороні привела в порт судно з мігрантами, врятованими у Середземному морі. Зокрема, влада заявляла, що дали дозвіл на прийом тільки 13 осіб, а сумарно на борту корабля Sea-Watch 3 перебувало понад 40 осіб.

      2 липня Ракеті звільнили. Глава МВС Італії заявив, що капітана вишлють з країни. Юридичні наслідки для німкені ще не минули. На 9 липня заплановане слухання щодо звинувачень на адресу капітана у сприянні нелегальній міграції.

      blog_ava
      Як секс змінюється залежно від віку
      6 липня
      1087
      Теги: Новини політики біженці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 липня: Зеленський на Львівщині та Закарпатті і Папа Римський про Донбас
      6 липня , 22:10 Головні новини 6 липня: Зеленський на Львівщині та Закарпатті і Папа Римський про Донбас
      3324
      Письмо из Луганска: мечта многих – умереть легко
      6 липня , 22:00 Письмо из Луганска: мечта многих – умереть легко
      Ольга Черненко 1017
      "Важкохворою, боролась за Україну": спогади близьких про померлу відому волонтерку Черкашину
      6 липня , 21:48 "Важкохворою, боролась за Україну": спогади близьких про померлу відому волонтерку Черкашину
      Катерина Петренко
      Космічні статки: скільки заробляє членкиня Вищої кваліфкомісії суддів
      6 липня , 21:00 Космічні статки: скільки заробляє членкиня Вищої кваліфкомісії суддів
      Роман Маселко 1363
      Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      6 липня , 19:00 Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      Злой Одессит 5064
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук