Німеччина закликала Італію відкрити порти для суден з біженцями
Глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер звернувся до свого італійського колеги Маттео Сальвіні із закликом впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі.
Зєєхофер особливо наголосив на необхідності якнайшвидшого прийняття рішення, яке буде засновано на спільній відповідальності, повідомляє DW.
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У відповідь Сальвіні відмовився відкривати гавані Італії для прийому суден. Він закликав офіційний Берлін позбавити німецьких прапорів кораблі, які "допомагають торговцям людьми та контрабандистам", а також повернути своїх громадян, які "порушують італійські кордони".
Тим часом рятувальне судно "Alex" з 41 врятованим мігрантом прибуло в італійський порт Лампедузу всупереч забороні влади. Однак корабель "Alan Kurdi" з 65 біженцями поки не став входити в територіальні води Італії. При цьому раніше Німеччина погодилася прийняти частину врятованих "в рамках рішення про європейську солідарність".
У десятках міст Німеччини пройшли акції на підтримку рятувальників мігрантів в морях. Серед іншого, демонстранти закликали "припинити смерті в Середземному морі" і проявити "солідарність з біженцями, які страждають від наслідків корабельних аварій".
Акції підтримки пройшли у Німецьких містах / Фото DW
Через що виникла суперечка між Італією та Німеччиною
29 червня на італійському острові Лампедуза була затримана капітан рятувального корабля "Sea-Watch 3" громадянка Німеччини Карола Ракеті, її помістили під домашній арешт. Влада Італії звинувачувала Ракеті у тому, що вона всупереч забороні привела в порт судно з мігрантами, врятованими у Середземному морі. Зокрема, влада заявляла, що дали дозвіл на прийом тільки 13 осіб, а сумарно на борту корабля Sea-Watch 3 перебувало понад 40 осіб.
2 липня Ракеті звільнили. Глава МВС Італії заявив, що капітана вишлють з країни. Юридичні наслідки для німкені ще не минули. На 9 липня заплановане слухання щодо звинувачень на адресу капітана у сприянні нелегальній міграції.
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