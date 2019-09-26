Биография Жака Ширака: чем запомнился 22-й президент Франции

26 сентября умер 22-й президент Франции Жак Ширак. Чем, кроме суда из-за коррупции и критики войны в Ираке, запомнился многолетний глава одного из крупнейших европейских государств – читайте в материале 24 канала.

Начало карьеры

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в парижской семье руководителя авиационной компании Абель Франсуа Ширака и домохозяйки.

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Первой партией Ширака была коммунистическая, он вступил в нее после обучения в лицее и службы моряком в 1950 году. Затем Ширак окончил Национальную школу управления и получил диплом государственного служащего. Однако после этого не спешил садиться в кресло чиновника, а пошел добровольцем на войну в Алжире. После ранения Жака демобилизовали, и он осел на административной работе в Париже.



Жорж Помпиду и Жак Ширак / 24smi.org

Политическая карьера Ширака началась в 1962 году, когда французский премьер-министр Жорж Помпиду назначил молодого активиста начальником личного штаба. На этом посту Жак зарекомендовал себя человеком, способным достичь своей цели любой ценой, и за это получил прозвище Бульдозер.

Лидерские качества помогли Шираку в кратчайшие сроки попасть в правительство Франции на должность в Министерстве социальных дел и войти в окружение генерала Шарля де Голля. Именно Ширак взялся за заключение перемирия с рабочими во время массовых беспорядков.

Мэр Парижа, премьер-министр, политическая тень

В 1977 году Ширак стал мэром Парижа и продолжил создавать собственный политический имидж, работая на благо города и страны. Проведя во дворце Отель-де-Виль 18 лет, Жак выполнил множество программ, направленных на улучшение жизни граждан столицы.

На президентских выборах 1981 года Ширак выдвинул свою кандидатуру против действующего лидера страны. Не набрав голосов, он выбыл из гонки и стал во главе группы правых оппозиционных партий. Когда коалиция Ширака получила большинство в парламенте, лидер правых снова стал премьер-министром Франции и играл ведущую роль во внутренних делах страны.

После проведения ряда непопулярных программ Жак проиграл выборы 1988 года, ушел из правительства и остался на семь лет в политической тени.

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Жак Ширак был в политической тени после проигрыша на выборах / france24.com

12 лет президентства

Президентская кампания 1995 года наконец принесла Шираку заветный пост французского лидера. Во внутренней политике новый президент продвигал идеи сокращения налогов и создание программ для помощи безработным, которые вылились в дефицит бюджета и привели к демонстрациям. После пенсионной реформы, проведенной премьер-министром Аленом Жюппе, в стране начался глобальный страйк, который привел к увольнению главы правительства.

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Внешняя политика Ширака первого президентского периода запомнилась подписанием договора о прекращении ядерных испытаний. Кроме того, глава Франции признал ответственность за преступления против еврейской нации, совершенные в годы Второй мировой войны.

В 1996 Жак Ширак провозгласил начало военной реформы. С тех пор обязательный призыв был аннулирован, а общая воинская обязанность отменена. Их заменили добровольной службой в армии и так называемыми "гражданскими встречами".

В 2002 году Ширака повторно избрали президентом Франции, отбросив кандидатуры премьер-министра Лионеля Жоспена и ультраправого политика Жана-Мари Ле Пена. В этот период Жак реорганизовал внутреннюю политику страны и создал партию под названием "Союз за народное движение".

На международном уровне глава французского государства объединился с президентом России Владимиром Путиным против американо-британской коалиции, которая принимала участие в боевых действиях в Ираке. Ширак пригрозил наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, позволявшую силой избавить ближневосточную страну от оружия массового уничтожения. Другие правительства он призвал разделить его позицию.

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В 2007 году каденция Ширака закончились. Он заявил, что в дальнейшем не будет баллотироваться.

Жизнь после президентства. Суд из-за коррупции

После ухода с должности Ширак создал фонд своего имени, который занялся гуманитарной деятельностью. Организация действовала для решения глобальных проблем: предотвращения вооруженных конфликтов, обеспечения жителей планеты водой и сохранения культурного разнообразия населения. Благотворительную работу Жак совмещал с членством в Конституционном совете Франции и работой над мемуарами, которые вышли в 2011 году.



Жака Ширака судили за коррупционные преступления времен его мэрства в Париже / interfax

В этом же году Жака Ширака обвинили в использовании бюджетных средств для создания политически важных должностей во времена его управления мэрией Парижа в начале 1990-х годов. 15 декабря Ширак был условно осужден на 2 года за превышение служебных полномочий и растрату бюджета.

Семья

Старшая дочь Лоранс, страдавшая нервной анорексией, не участвовала в политической жизни отца. В 2016 году наследница президента умерла от сердечного приступа в возрасте 58 лет. Младшая дочь, Клод, наоборот, активно помогала отцу. Повзрослев, она стала его помощницей и работала в сфере связей с общественностью.

В 1979 году Жак с женой удочерили 21-летнюю вьетнамскую девушку по имени Ань-Дао Дуонг. Пара не оформляла официальные документы об опеке, но считала юную беженку полноправным членом семьи.

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