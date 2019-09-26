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      Умер Жак Ширак — 22-й президент Франции

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      Умер Жак Ширак — 22-й президент Франции

      Умер 22-й президент Франции Жак Рене Ширак. Политик ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет.

      Об этом сообщила семья французского политика.

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      Президент Жак Ширак мирно умер сегодня утром в кругу своей семьи,
      - сказал его зять Фредерик Салат-Бару.

       

      Депутат Аньес Тилль добавила, что Национальная ассамблея Франции приостановила свое заседание, чтобы почтить Ширака минутой молчания.

      Жак Ширак был президентом Франции в течение 12 лет – с 1995 по 2007 годы.

      В 2005 году у Жака Ширака произошел инсульт. Однако, его здоровье резко ухудшилось после отъезда из Елисейского дворца в 2007 году.

      Что известно о Жаке Шираке?
      Один из самых известных французских политиков. На государственных должностях работал около 50 лет: неоднократно был мэром Парижа, возглавлял министерство сельского хозяйства и дважды занимал пост премьер-министра Франции.

      В 1995 году был избран президентом Франции. В 2002 году Ширака повторно переизбрали французским лидером.

      К слову, в 1998 году второй президент Украины Леонид Кучма наградил Ширака орденом Ярослава Мудрого І степени.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Потери Новости Франции
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