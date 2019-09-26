Умер Жак Ширак — 22-й президент Франции

Умер 22-й президент Франции Жак Рене Ширак. Политик ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет.

Об этом сообщила семья французского политика.

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Президент Жак Ширак мирно умер сегодня утром в кругу своей семьи,

- сказал его зять Фредерик Салат-Бару.

"President Jacques Chirac died this morning surrounded by his family, peacefully," his son-in-law Frederic Salat-Baroux told #AFP pic.twitter.com/k7IrkNpNH4 — AFP Photo (@AFPphoto) September 26, 2019

Депутат Аньес Тилль добавила, что Национальная ассамблея Франции приостановила свое заседание, чтобы почтить Ширака минутой молчания.

Жак Ширак был президентом Франции в течение 12 лет – с 1995 по 2007 годы.

В 2005 году у Жака Ширака произошел инсульт. Однако, его здоровье резко ухудшилось после отъезда из Елисейского дворца в 2007 году.

Что известно о Жаке Шираке?

Один из самых известных французских политиков. На государственных должностях работал около 50 лет: неоднократно был мэром Парижа, возглавлял министерство сельского хозяйства и дважды занимал пост премьер-министра Франции.



В 1995 году был избран президентом Франции. В 2002 году Ширака повторно переизбрали французским лидером.



К слову, в 1998 году второй президент Украины Леонид Кучма наградил Ширака орденом Ярослава Мудрого І степени.