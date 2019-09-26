Умер Жак Ширак — 22-й президент Франции
Умер 22-й президент Франции Жак Рене Ширак. Политик ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет.
Об этом сообщила семья французского политика.
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Президент Жак Ширак мирно умер сегодня утром в кругу своей семьи,
- сказал его зять Фредерик Салат-Бару.
Депутат Аньес Тилль добавила, что Национальная ассамблея Франции приостановила свое заседание, чтобы почтить Ширака минутой молчания.
Жак Ширак был президентом Франции в течение 12 лет – с 1995 по 2007 годы.
В 2005 году у Жака Ширака произошел инсульт. Однако, его здоровье резко ухудшилось после отъезда из Елисейского дворца в 2007 году.
Что известно о Жаке Шираке?
Один из самых известных французских политиков. На государственных должностях работал около 50 лет: неоднократно был мэром Парижа, возглавлял министерство сельского хозяйства и дважды занимал пост премьер-министра Франции.
В 1995 году был избран президентом Франции. В 2002 году Ширака повторно переизбрали французским лидером.
К слову, в 1998 году второй президент Украины Леонид Кучма наградил Ширака орденом Ярослава Мудрого І степени.