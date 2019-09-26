13:35
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Помер Жак Ширак – 22-й президент Франції

      832 Читать новость на русском
      Помер Жак Ширак – 22-й президент Франції
      Помер Жак Ширак

      Помер 22-й президент Франції Жак Рене Ширак, якому було 86 років. Політик пішов з життя 26 вересня у Парижі.

      Про це повідомила сім'я французького політика.

      Читайте також: Помер Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве

      Президент Жак Ширак мирно помер сьогодні вранці в колі своєї сім'ї,
      – сказав його зять Фредерік Салат-Бару.

       

      Депутатка Аньєс Тілль додала, що Національна асамблея Франції призупинила своє засідання, аби вшанувати Ширака хвилиною мовчання.

      Жак Ширак був президентом Франції протягом 12 років – з 1995 по 2007 роки.

      У 2005 році у Жака Ширака стався інсульт. Проте, його здоров’я різко погіршилося після від'їзду з Єлисейського палацу у 2007 році.

      Що відомо про Жака Ширака? Один з найвідомиших французьких політиків. На державних посадах працював близько 50 років: неодноразово був мером Парижа, очолював міністерство сільського господартсва та двічі обіймав посаду премʼєр-міністра Франції.

      У 1995 році був обраний президентом Франції. У 2002 році Ширака повторо переобрали французьким лідером.

      До слова, у 1998 році другий президент України Леонід Кучма нагородив Ширака орденом Ярослава Мудрого І ступеню. 

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло вже 9 осіб: лікарі США б'ють на сполох
      сьогодні
      6070
      Теги: Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сьогодні , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 1722
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сьогодні , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 238
      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      сьогодні , 09:10 Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      Інна Жолобович 1887
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні , 09:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      Світлана Попова 5545
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сьогодні , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 595
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук