Помер Жак Ширак – 22-й президент Франції

Помер 22-й президент Франції Жак Рене Ширак, якому було 86 років. Політик пішов з життя 26 вересня у Парижі.

Про це повідомила сім'я французького політика.

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Президент Жак Ширак мирно помер сьогодні вранці в колі своєї сім'ї,

– сказав його зять Фредерік Салат-Бару.

"President Jacques Chirac died this morning surrounded by his family, peacefully," his son-in-law Frederic Salat-Baroux told #AFP pic.twitter.com/k7IrkNpNH4 — AFP Photo (@AFPphoto) September 26, 2019

Депутатка Аньєс Тілль додала, що Національна асамблея Франції призупинила своє засідання, аби вшанувати Ширака хвилиною мовчання.

Жак Ширак був президентом Франції протягом 12 років – з 1995 по 2007 роки.

У 2005 році у Жака Ширака стався інсульт. Проте, його здоров’я різко погіршилося після від'їзду з Єлисейського палацу у 2007 році.

Що відомо про Жака Ширака? Один з найвідомиших французьких політиків. На державних посадах працював близько 50 років: неодноразово був мером Парижа, очолював міністерство сільського господартсва та двічі обіймав посаду премʼєр-міністра Франції.



У 1995 році був обраний президентом Франції. У 2002 році Ширака повторо переобрали французьким лідером.



До слова, у 1998 році другий президент України Леонід Кучма нагородив Ширака орденом Ярослава Мудрого І ступеню.