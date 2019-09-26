Помер Жак Ширак – 22-й президент Франції
Помер 22-й президент Франції Жак Рене Ширак, якому було 86 років. Політик пішов з життя 26 вересня у Парижі.
Про це повідомила сім'я французького політика.
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Президент Жак Ширак мирно помер сьогодні вранці в колі своєї сім'ї,
– сказав його зять Фредерік Салат-Бару.
Депутатка Аньєс Тілль додала, що Національна асамблея Франції призупинила своє засідання, аби вшанувати Ширака хвилиною мовчання.
Жак Ширак був президентом Франції протягом 12 років – з 1995 по 2007 роки.
У 2005 році у Жака Ширака стався інсульт. Проте, його здоров’я різко погіршилося після від'їзду з Єлисейського палацу у 2007 році.
Що відомо про Жака Ширака? Один з найвідомиших французьких політиків. На державних посадах працював близько 50 років: неодноразово був мером Парижа, очолював міністерство сільського господартсва та двічі обіймав посаду премʼєр-міністра Франції.
У 1995 році був обраний президентом Франції. У 2002 році Ширака повторо переобрали французьким лідером.
До слова, у 1998 році другий президент України Леонід Кучма нагородив Ширака орденом Ярослава Мудрого І ступеню.