Францию накрыл сильный снегопад: впечатляющие фото
В воскресенье, 13 мая, юг Франции накрыл мощный снегопад, в результате которого в регионах страны (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер) объявили предпоследний, "оранжевый", уровень опасности.
Об этом передает The Connextion.
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"Местами снег до сих пор падает на высоте более 1 тысячи метров", – сообщила Национальная метеорологическая служба.
В частности, на высоте 1300 метров насыпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 – до 10 сантиметров. На улицы городов вывели снегоуборочную технику, а местных жителей призывают переждать непогоду дома.
Отмечается, что такой поздний снегопад может иметь непредсказуемые и негативные последствия для фермеров.
При этом, согласно прогнозам синоптиков, снег в ближайшее время не перестанет падать, а в регионах ожидаются новые мощные снегопады.