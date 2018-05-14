Францию накрыл сильный снегопад: впечатляющие фото

В воскресенье, 13 мая, юг Франции накрыл мощный снегопад, в результате которого в регионах страны (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер) объявили предпоследний, "оранжевый", уровень опасности.

Об этом передает The Connextion.

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"Местами снег до сих пор падает на высоте более 1 тысячи метров", – сообщила Национальная метеорологическая служба.

В частности, на высоте 1300 метров насыпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 – до 10 сантиметров. На улицы городов вывели снегоуборочную технику, а местных жителей призывают переждать непогоду дома.

Отмечается, что такой поздний снегопад может иметь непредсказуемые и негативные последствия для фермеров.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, снег в ближайшее время не перестанет падать, а в регионах ожидаются новые мощные снегопады.

L'Ardèche, ce (joli) département où t'arrives en short pour y passer le week-end et tu te réveilles avec 30cm de neige le dimanche matin. pic.twitter.com/eM4tvl6pHw — Karim Boukercha (L'autre). (@Karim_Boukercha) 13 мая 2018 г.

Neige et verglas : alerte orange en cours en Ardèche, en Haute-Loire et en #Lozère! #RechauffementClimatique qu’ils disent pic.twitter.com/ffglWlLXjL — Hiriart Patrice (@HiriartP) 13 мая 2018 г.

Hautes-Alpes : nous sommes bien le 13 mai et la neige tombe https://t.co/WLk1scTrS6 pic.twitter.com/OrBVV3JmtG — La Provence (@laprovence) 13 мая 2018 г.