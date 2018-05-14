17:56
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Францию накрыл сильный снегопад: впечатляющие фото

559 Читати новину українською
Францию засыпало снегом в мае
Францию засыпало снегом в мае / Фото из Twitter

В воскресенье, 13 мая, юг Франции накрыл мощный снегопад, в результате которого в регионах страны (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер) объявили предпоследний, "оранжевый", уровень опасности.

Об этом передает The Connextion.

Читайте также: Россию в мае неожиданно засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

"Местами снег до сих пор падает на высоте более 1 тысячи метров", – сообщила Национальная метеорологическая служба.

В частности, на высоте 1300 метров насыпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 – до 10 сантиметров. На улицы городов вывели снегоуборочную технику, а местных жителей призывают переждать непогоду дома.

Отмечается, что такой поздний снегопад может иметь непредсказуемые и негативные последствия для фермеров.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, снег в ближайшее время не перестанет падать, а в регионах ожидаются новые мощные снегопады.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Погода Новости Франции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук