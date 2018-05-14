Францію накрив сильний снігопад: вражаючі фото
У неділю, 13 травня, південь Франції накрив потужний снігопад, внаслідок якого у регіонах країни (Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер) оголосили передостанній, "помаранчевий", рівень небезпеки.
Про це передає The Connextion.
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"Місцями сніг досі падає на висоті понад 1 тисячу метрів", – повідомила Національна метеорологічна служба.
Зокрема, на висоті 1300 метрів насипало близько 35 сантиметрів снігу, на позначці 1000 – до 10 сантиметрів. На вулиці міст вивели снігоприбиральну техніку, а місцевих мешканців закликають перечекати негоду вдома.
Зазначається, що такий пізній снігопад може мати непередбачувані і негативні наслідки для фермерів.
При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, сніг найближчим часом не перестане падати, а в регіонах очікуються нові потужні снігопади.