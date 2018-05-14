Францію накрив сильний снігопад: вражаючі фото

У неділю, 13 травня, південь Франції накрив потужний снігопад, внаслідок якого у регіонах країни (Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер) оголосили передостанній, "помаранчевий", рівень небезпеки.

Про це передає The Connextion.

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"Місцями сніг досі падає на висоті понад 1 тисячу метрів", – повідомила Національна метеорологічна служба.

Зокрема, на висоті 1300 метрів насипало близько 35 сантиметрів снігу, на позначці 1000 – до 10 сантиметрів. На вулиці міст вивели снігоприбиральну техніку, а місцевих мешканців закликають перечекати негоду вдома.

Зазначається, що такий пізній снігопад може мати непередбачувані і негативні наслідки для фермерів.

При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, сніг найближчим часом не перестане падати, а в регіонах очікуються нові потужні снігопади.

L'Ardèche, ce (joli) département où t'arrives en short pour y passer le week-end et tu te réveilles avec 30cm de neige le dimanche matin. pic.twitter.com/eM4tvl6pHw — Karim Boukercha (L'autre). (@Karim_Boukercha) 13 мая 2018 г.

Neige et verglas : alerte orange en cours en Ardèche, en Haute-Loire et en #Lozère! #RechauffementClimatique qu’ils disent pic.twitter.com/ffglWlLXjL — Hiriart Patrice (@HiriartP) 13 мая 2018 г.

Hautes-Alpes : nous sommes bien le 13 mai et la neige tombe https://t.co/WLk1scTrS6 pic.twitter.com/OrBVV3JmtG — La Provence (@laprovence) 13 мая 2018 г.