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Францію накрив сильний снігопад: вражаючі фото

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Францію засипало снігом у травні
Францію засипало снігом у травні / Фото з Twitter

У неділю, 13 травня, південь Франції накрив потужний снігопад, внаслідок якого у регіонах країни (Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер) оголосили передостанній, "помаранчевий", рівень небезпеки.

Про це передає The Connextion.

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"Місцями сніг досі падає на висоті понад 1 тисячу метрів", – повідомила Національна метеорологічна служба.

Зокрема, на висоті 1300 метрів насипало близько 35 сантиметрів снігу, на позначці 1000 – до 10 сантиметрів. На вулиці міст вивели снігоприбиральну техніку, а місцевих мешканців закликають перечекати негоду вдома.

Зазначається, що такий пізній снігопад може мати непередбачувані і негативні наслідки для фермерів. 

При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, сніг найближчим часом не перестане падати, а в регіонах очікуються нові потужні снігопади.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Погода Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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