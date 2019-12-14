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      Францию накрыло наводнение, есть первые жертвы: жуткие фото, видео

      59 Читати новину українською
      Наводнения во Франции / Getty images

      Юго-западную Францию накрыл сильный ураган с дождями. Из-за этого в стране начались масштабные наводнения. Стихия унесла жизнь одного человека, еще несколько – пострадали.

      Власти Франции объявили в стране оранжевый - предпоследний - уровень опасности. Людей с зоны бедствия эвакуируют во временные помещения. Непогода оставила без света почти 400 тысяч домов.

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      Из-за наводнения погиб 70-летний мужчина. Его отнесло стремительным течением, когда пенсионер шел за почтой. Еще 5 человек получили травмы при падении деревьев.

      Как видно на опубликованных очевидцами фото, дома людей затоплены до первого этажа. Кое-где уровень воды достигает 5 метров, а от дорожных знаков торчат только таблички.


      Францию накрыли сильные наводнения

      Французские спасатели и чрезвычайные службы работают в усиленном режиме. Они и часть местных передвигаются по затопленным улицам на моторных лодках.


      Спасатели во Франции во время наводнений / фото из твиттера

      Наводнение во Франции: видео

       


      Наводнения во Франции затопили дома

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      14 декабря
      2442
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Постраждалі Жертвы Стихийный бедствия Новости Франции
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