Францию накрыло наводнение, есть первые жертвы: жуткие фото, видео

Юго-западную Францию накрыл сильный ураган с дождями. Из-за этого в стране начались масштабные наводнения. Стихия унесла жизнь одного человека, еще несколько – пострадали.

Власти Франции объявили в стране оранжевый - предпоследний - уровень опасности. Людей с зоны бедствия эвакуируют во временные помещения. Непогода оставила без света почти 400 тысяч домов.

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Из-за наводнения погиб 70-летний мужчина. Его отнесло стремительным течением, когда пенсионер шел за почтой. Еще 5 человек получили травмы при падении деревьев.

Как видно на опубликованных очевидцами фото, дома людей затоплены до первого этажа. Кое-где уровень воды достигает 5 метров, а от дорожных знаков торчат только таблички.



Францию накрыли сильные наводнения

Французские спасатели и чрезвычайные службы работают в усиленном режиме. Они и часть местных передвигаются по затопленным улицам на моторных лодках.



Спасатели во Франции во время наводнений / фото из твиттера

Наводнение во Франции: видео

At least one person is dead and five others injured after strong winds and flooding sweep across southern France pic.twitter.com/84GwMlb1ZF — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 14, 2019



Наводнения во Франции затопили дома