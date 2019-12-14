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      Францію накрила повінь, є перші жертви: моторошні фото, відео

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      Повені у Франції / Getty images

      Південно-західну Францію накрив сильний буревій з дощами. Через це в країні почалися масштабні повені. Стихія забрала життя однієї людини, ще кілька – постраждали.

      Влада Франції оголосила у країні помаранчевий – передостанній рівень небезпеки. Людей з зони лиха евакуюють до тимчасових помешкань. Негода залишила без світла майже 400 тисяч будинків. 

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      Через повінь загинув 70-річний чоловік. Його віднесло стрімкою течією, коли пенсіонер йшов за поштою. Ще 5 людей отримали травми під час падіння дерев.

      Як видно на опублікованих очевидцями фото, будинки людей затопило до першого поверху. Подекуди рівень води сягає до 5 метрів, а від дорожніх знаків стирчать лише таблички.


      Францію накрили сильні повені

      Французькі рятувальники та надзвичайні служби працюють у посиленому режимі. Вони і частина місцевих пересуваються затопленими вулицями на моторних човнах.


      Рятувальники у Франції під час повеней / фото з твіттера

      Повінь у Франції: відео

       


      Повені у Франції затопили будинки

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      14 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Жертви Постраждалі Новини Франції Стихійні лиха
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