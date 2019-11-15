Францию завалило обильным снегом: фото, видео

Обильные снегопады засыпали юго-восток Франции. В результате без света остались 300 тысяч домов.

Стихия ударила сразу по четырем департаментам. В Изер зафиксировали и первую смерть от непогоды – погиб человек, который расчищал дорогу от снега. На него упало дерево. Еще один получил значительные повреждения при схожих обстоятельствах в другом городе.

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В соседнем департаменте Дром за сутки выпало 15 сантиметров снега. Линии электропередач просто не выдерживают такого количества осадков. Кроме этого, на них падают деревья, а заснеженные ветви, касаясь проводов под напряжением, приводят к короткому замыканию.

В Гренобле из-за снегопада заблокирована железная дорога. Отменены десятки поездов. Однако данные метеослужбы Франции неутешительны – до конца суток ситуация не улучшится.

20 cm de neige dans les pleines du nord isère ce matin ️ (330 mètres d’altitude) #neige #isere pic.twitter.com/ZJaOfTCBwl — Vincent Vivier ‏ (@vincent_vvr) 15 ноября 2019 г.