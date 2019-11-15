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      Францию завалило обильным снегом: фото, видео

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      Францию завалило обильным снегом
      Францию завалило обильным снегом / AFP – Romy Arroyo Fernandez

      Обильные снегопады засыпали юго-восток Франции. В результате без света остались 300 тысяч домов.

      Стихия ударила сразу по четырем департаментам. В Изер зафиксировали и первую смерть от непогоды – погиб человек, который расчищал дорогу от снега. На него упало дерево. Еще один получил значительные повреждения при схожих обстоятельствах в другом городе.

      К слову: Новые жертвы непогоды: Австрия и Словения страдает от обильного снега

      В соседнем департаменте Дром за сутки выпало 15 сантиметров снега. Линии электропередач просто не выдерживают такого количества осадков. Кроме этого, на них падают деревья, а заснеженные ветви, касаясь проводов под напряжением, приводят к короткому замыканию.

      В Гренобле из-за снегопада заблокирована железная дорога. Отменены десятки поездов. Однако данные метеослужбы Франции неутешительны – до конца суток ситуация не улучшится.

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Франции Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия
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