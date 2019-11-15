Новые жертвы непогоды: Австрия и Словения страдают от обильного снега

От сильных снегопадов до наводнения. В Европе непогода донимает жителей сразу четырех стран. В горных районах Австрии и Словении техника не успевает расчищать дороги от снега. А в хорватском Сплите затоплен дворец римского императора Диоклетиана. Кто и как спасается от стихии – читайте дальше.

Австрия

Местным жителям в Австрии не до радости – непогода застала их врасплох. Снегоуборочная техника не справляется с объемом работ. Местами выпало до 70 сантиметров осадков.

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В южном регионе Каринтии закрыли школы и детские сады.

Уборку начали еще в два ночи. На дорогах работает 20 машин и много дорожных работников. Мокрый снег – он тяжелый. Это затрудняет уборку,

– сказал мэр города Кечах-Маутен Вальтер Гартляйб.

HORSING AROUND: A group of horses had some fun in the snow outside their stables on Wednesday after a big snowfall in Austria. Here's a look at the animals enjoying the winter wonderland. pic.twitter.com/TYuXrYW0Dm — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) 14 ноября 2019 г.

Словения

Похожая ситуация и в соседней Словении. Там также хорошенько замело. Тракторы непрерывно расчищают дороги. А дорожные службы останавливают и проверяют машины, все ли переобулись в зимнюю резину.



В Словении выпало много снега

Хорватия

А вот в Хорватии, южнее – сильные дожди вызвали подтопление в прибрежных городах Адриатики. В Сплите затопило знаменитый дворец римского императора Диоклетиана. Отряды спасателей откачивают воду из подвалов тысячелетнего памятника. А в порту южного города Макарска сильный ветер едва не переворачивает лодки.



В Хорватии сильные дожди вызвали подтопления

Италия

Страдают от большой воды и в Италии. Несколькими днями раньше тротуары в Венеции превратились в реки. Вода не отступает. И поднялась до рекордного за последние полвека уровня – метра и 87 сантиметров. Впрочем, местные уже привыкли – это явление сезонное – город подтапливает ежегодно.

Смотрите видео: непогода в Италии