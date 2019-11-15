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      Новые жертвы непогоды: Австрия и Словения страдают от обильного снега

      35 Читати новину українською

      От сильных снегопадов до наводнения. В Европе непогода донимает жителей сразу четырех стран. В горных районах Австрии и Словении техника не успевает расчищать дороги от снега. А в хорватском Сплите затоплен дворец римского императора Диоклетиана. Кто и как спасается от стихии – читайте дальше.

      Австрия

      Местным жителям в Австрии не до радости – непогода застала их врасплох. Снегоуборочная техника не справляется с объемом работ. Местами выпало до 70 сантиметров осадков.

      Читайте также: В США из-за аномального похолодания умерло 4 человека: детали

      В южном регионе Каринтии закрыли школы и детские сады.

      Уборку начали еще в два ночи. На дорогах работает 20 машин и много дорожных работников. Мокрый снег – он тяжелый. Это затрудняет уборку,
      – сказал мэр города Кечах-Маутен Вальтер Гартляйб.

      Словения

      Похожая ситуация и в соседней Словении. Там также хорошенько замело. Тракторы непрерывно расчищают дороги. А дорожные службы останавливают и проверяют машины, все ли переобулись в зимнюю резину.

      На дорогах працює 20 машин і багато дорожніх працівників
      В Словении выпало много снега

      Хорватия

      А вот в Хорватии, южнее – сильные дожди вызвали подтопление в прибрежных городах Адриатики. В Сплите затопило знаменитый дворец римского императора Диоклетиана. Отряды спасателей откачивают воду из подвалов тысячелетнего памятника. А в порту южного города Макарска сильный ветер едва не переворачивает лодки.


      В Хорватии сильные дожди вызвали подтопления

      Италия

      Страдают от большой воды и в Италии. Несколькими днями раньше тротуары в Венеции превратились в реки. Вода не отступает. И поднялась до рекордного за последние полвека уровня – метра и 87 сантиметров. Впрочем, местные уже привыкли – это явление сезонное – город подтапливает ежегодно.

      Смотрите видео: непогода в Италии

       

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      14 ноября
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      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Стихийный бедствия Словения Хорватия Австрия Дороги
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