Нові жертви негоди: Австрія та Словенія потерпає від рясного снігу

Від сильних снігопадів до повені. У Європі негода дошкуляє жителям одразу чотирьох країн. У гірських районах Австрії та Словенії техніка не встигає розчищати дороги від снігу. А у хорватському Спліті затоплений Палац римського імператора Діоклетіана. Хто і як рятується від стихії – читайте далі.

Австрія

Місцевим жителям в Австрії не до радощів – негода застала їх зненацька. Снігоприбиральна техніка не справляється з обсягом робіт. Подекуди випало до 70 сантиметрів опадів.

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У південному регіоні Каринтії закрили школи та дитячі садочки.

Прибирання почали ще о другій ночі. На дорогах працює 20 машин і багато дорожніх працівників. Мокрий сніг – він важкий. Це ускладнює прибирання,

– сказав мер міста Кечах-Маутен Вальтер Гартляйб.

HORSING AROUND: A group of horses had some fun in the snow outside their stables on Wednesday after a big snowfall in Austria. Here's a look at the animals enjoying the winter wonderland. pic.twitter.com/TYuXrYW0Dm — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) 14 ноября 2019 г.

Словенія

Схожа ситуація і у сусідній Словенії. Там також добряче вхурделило. Трактори безперервно розчищають дороги. А дорожні служби зупиняють та перевіряють автівки, чи всі перевзулись у зимову гуму.



У Словенії випало багато снігу

Хорватія

А ось у Хорватії, яка південніше – сильні дощі спричинили підтоплення у прибережних містах Адріатики. У Спліті затопило знаменитий Палац римського імператора Діоклетіана. Загони рятувальників відкачують воду з підвалів тисячолітньої пам'ятки. А у порту південного міста Макарська сильний вітер ледь не перевертає човни.



У Хорватії сильні дощі спричинили підтоплення

Італія

Потерпають від великої води і в Італії. Кількома днями раніше хідники у Венеції перетворились на річки. Вода не відступає. І піднялась до рекордного за останні півстоліття рівня – метра і 87-ми сантиметрів. Втім місцеві вже звикли – це явище сезонне – місто підтоплює щороку.

Дивіться відео: негода в Італії