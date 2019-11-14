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      Нові жертви негоди: Австрія та Словенія потерпає від рясного снігу

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      Від сильних снігопадів до повені. У Європі негода дошкуляє жителям одразу чотирьох країн. У гірських районах Австрії та Словенії техніка не встигає розчищати дороги від снігу. А у хорватському Спліті затоплений Палац римського імператора Діоклетіана. Хто і як рятується від стихії – читайте далі.

      Австрія

      Місцевим жителям в Австрії не до радощів – негода застала їх зненацька. Снігоприбиральна техніка не справляється з обсягом робіт. Подекуди випало до 70 сантиметрів опадів.

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      У південному регіоні Каринтії закрили школи та дитячі садочки.

      Прибирання почали ще о другій ночі. На дорогах працює 20 машин і багато дорожніх працівників. Мокрий сніг – він важкий. Це ускладнює прибирання,
      – сказав мер міста Кечах-Маутен Вальтер Гартляйб.

      Словенія

      Схожа ситуація і у сусідній Словенії. Там також добряче вхурделило. Трактори безперервно розчищають дороги. А дорожні служби зупиняють та перевіряють автівки, чи всі перевзулись у зимову гуму.

      На дорогах працює 20 машин і багато дорожніх працівників
      У Словенії випало багато снігу

      Хорватія

      А ось у Хорватії, яка південніше – сильні дощі спричинили підтоплення у прибережних містах Адріатики. У Спліті затопило знаменитий Палац римського імператора Діоклетіана. Загони рятувальників відкачують воду з підвалів тисячолітньої пам'ятки. А у порту південного міста Макарська сильний вітер ледь не перевертає човни.


      У Хорватії сильні дощі спричинили підтоплення

      Італія

      Потерпають від великої води і в Італії. Кількома днями раніше хідники у Венеції перетворились на річки. Вода не відступає. І піднялась до рекордного за останні півстоліття рівня – метра і 87-ми сантиметрів. Втім місцеві вже звикли – це явище сезонне – місто підтоплює щороку.

      Дивіться відео: негода в Італії

       

      blog_ava
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      14 листопада
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      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Австрія Дороги Хорватія Словенія Стихійні лиха
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