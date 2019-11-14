Нові жертви негоди: Австрія та Словенія потерпає від рясного снігу
Від сильних снігопадів до повені. У Європі негода дошкуляє жителям одразу чотирьох країн. У гірських районах Австрії та Словенії техніка не встигає розчищати дороги від снігу. А у хорватському Спліті затоплений Палац римського імператора Діоклетіана. Хто і як рятується від стихії – читайте далі.
Австрія
Місцевим жителям в Австрії не до радощів – негода застала їх зненацька. Снігоприбиральна техніка не справляється з обсягом робіт. Подекуди випало до 70 сантиметрів опадів.
Читайте також: У США через аномальне похолодання померло 4 людини: деталі
У південному регіоні Каринтії закрили школи та дитячі садочки.
Прибирання почали ще о другій ночі. На дорогах працює 20 машин і багато дорожніх працівників. Мокрий сніг – він важкий. Це ускладнює прибирання,
– сказав мер міста Кечах-Маутен Вальтер Гартляйб.
Словенія
Схожа ситуація і у сусідній Словенії. Там також добряче вхурделило. Трактори безперервно розчищають дороги. А дорожні служби зупиняють та перевіряють автівки, чи всі перевзулись у зимову гуму.
У Словенії випало багато снігу
Хорватія
А ось у Хорватії, яка південніше – сильні дощі спричинили підтоплення у прибережних містах Адріатики. У Спліті затопило знаменитий Палац римського імператора Діоклетіана. Загони рятувальників відкачують воду з підвалів тисячолітньої пам'ятки. А у порту південного міста Макарська сильний вітер ледь не перевертає човни.
У Хорватії сильні дощі спричинили підтоплення
Італія
Потерпають від великої води і в Італії. Кількома днями раніше хідники у Венеції перетворились на річки. Вода не відступає. І піднялась до рекордного за останні півстоліття рівня – метра і 87-ми сантиметрів. Втім місцеві вже звикли – це явище сезонне – місто підтоплює щороку.
Дивіться відео: негода в Італії