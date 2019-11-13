У США через аномальне похолодання померло 4 людини: деталі
Сполучені Штати потерпають від аномальних для листопада морозів. Арктичний циклон у кількох регіонах приніс рекордно низькі температури.
Найнижчі температурні показники зафіксували у штатах Канзас, Мічиган та Іллінойс, пише ВВС. Позначки там сягають двадцяти градусів нижче нуля.
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Через погодні умови внаслідок ДТП у кількох штатах загинули вже 4 людини:
- 8-річна дівчинка померла у Канзасі після того, як вантажівка втратила контроль на крижаній трасі.
- 3 людини у Мічигані загинули у результаті аварії, яка, за даними місцевих правоохоронців, була викликана поганими дорожніми умовами.
Через холоди закривають школи та підприємства. Летовища скасували понад тисячу рейсів. Метеорологи переконані, що морози поширюватимуться й на сусідні штати. У чотирьох – очікують ще й сильні снігопади.
У Мічигані летовища скасували рейси
До слова, зима 2019 року у США відзначилася аномальними морозами. Тоді північні штати США накрив арктичний холод, а температура повітря опустилася до -48 градусів морозу. Однак американці знайшли позитив у всьому, організувавши флешмоб "крижані штани" у соціальних мережах.