У США через аномальне похолодання померло 4 людини: деталі

Сполучені Штати потерпають від аномальних для листопада морозів. Арктичний циклон у кількох регіонах приніс рекордно низькі температури.

Найнижчі температурні показники зафіксували у штатах Канзас, Мічиган та Іллінойс, пише ВВС. Позначки там сягають двадцяти градусів нижче нуля.

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Через погодні умови внаслідок ДТП у кількох штатах загинули вже 4 людини:

8-річна дівчинка померла у Канзасі після того, як вантажівка втратила контроль на крижаній трасі.

3 людини у Мічигані загинули у результаті аварії, яка, за даними місцевих правоохоронців, була викликана поганими дорожніми умовами.

Через холоди закривають школи та підприємства. Летовища скасували понад тисячу рейсів. Метеорологи переконані, що морози поширюватимуться й на сусідні штати. У чотирьох – очікують ще й сильні снігопади.



У Мічигані летовища скасували рейси

До слова, зима 2019 року у США відзначилася аномальними морозами. Тоді північні штати США накрив арктичний холод, а температура повітря опустилася до -48 градусів морозу. Однак американці знайшли позитив у всьому, організувавши флешмоб "крижані штани" у соціальних мережах.