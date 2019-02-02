Американці розважаються як можуть: через арктичні холоди люди влаштували флешмоб "крижані штани"
Північні штати США накрив арктичний холод, а температура повітря опустилася до -48 градусів морозу. Однак американці намагаються знайти позитив у всьому, а тому організували флешмоб "крижані штани" у соціальних мережах.
Американці виставляють на вулицю вологі штани, які одразу ж замерзають через надто низьку температуру повітря. Все більше і більше людей постять фотографії в соціальні мережі.
Читайте також: Через арктичні холоди у США підпалюють рейки: відео
Учасники флешмобу "крижані штани" під фотографіями залишають хештег #frozenpants.
Деякі американці вирішили пофантазувати і заморозити не лише штани, а цілі костюми. Креативні учасники флешмобу створюють різні композиції за допомогою заморожених предметів.
Нещодавно у штаті Огайо американець вирішив очистити машину від снігу нестандартним способом. Він використавши власного сина замість скребка.
Вибір редакції
-
Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Українусьогодні , 09:00
-
Путін створює юридичний прецедент для військового втручання в Україну, – експертсьогодні , 08:01
-
У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку: дев'ятеро постраждалихсьогодні , 03:38