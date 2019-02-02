Американці розважаються як можуть: через арктичні холоди люди влаштували флешмоб "крижані штани"

Північні штати США накрив арктичний холод, а температура повітря опустилася до -48 градусів морозу. Однак американці намагаються знайти позитив у всьому, а тому організували флешмоб "крижані штани" у соціальних мережах.

Американці виставляють на вулицю вологі штани, які одразу ж замерзають через надто низьку температуру повітря. Все більше і більше людей постять фотографії в соціальні мережі.

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Учасники флешмобу "крижані штани" під фотографіями залишають хештег #frozenpants.



Деякі американці вирішили пофантазувати і заморозити не лише штани, а цілі костюми. Креативні учасники флешмобу створюють різні композиції за допомогою заморожених предметів.

Нещодавно у штаті Огайо американець вирішив очистити машину від снігу нестандартним способом. Він використавши власного сина замість скребка.