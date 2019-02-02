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      Американці розважаються як можуть: через арктичні холоди люди влаштували флешмоб "крижані штани"

      53 Читать новость на русском
      Флешмоб "крижані штани"
      Флешмоб "крижані штани" / Фото з Instagram-сторінки nbcphiladelphia

      Північні штати США накрив арктичний холод, а температура повітря опустилася до -48 градусів морозу. Однак американці намагаються знайти позитив у всьому, а тому організували флешмоб "крижані штани" у соціальних мережах.

      Американці виставляють на вулицю вологі штани, які одразу ж замерзають через надто низьку температуру повітря. Все більше і більше людей постять фотографії в соціальні мережі.

      Читайте також: Через арктичні холоди у США підпалюють рейки: відео

      Учасники флешмобу "крижані штани" під фотографіями залишають хештег #frozenpants.


      Деякі американці вирішили пофантазувати і заморозити не лише штани, а цілі костюми. Креативні учасники флешмобу створюють різні композиції за допомогою заморожених предметів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #ccso #frozen #frozenpants #polarvortex #stupidcold #minnesota

      Допис, поширений Chisago Co Sheriff's Office (@chisagocountyso)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Found a way to walk the dog and avoid the subzero cold #frozenpants

      Допис, поширений користувачем @ cswtwo

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Handstand is up! #frozenpants

      Допис, поширений Megan Ellis (@megellis75)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Cold feet

      Допис, поширений користувачем @ rottenmarketers

      Нещодавно у штаті Огайо американець вирішив очистити машину від снігу нестандартним способом. Він використавши власного сина замість скребка.

      Теги: Курйозні новини Аномальні морози в США Новини США Флешмоб
      Джерело: 24 канал
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