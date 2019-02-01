10:02
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Через арктичні холоди у США підпалюють рейки: відео

      289 Читать новость на русском
      У США через арктичні холоди підпалюють рейки
      У США через арктичні холоди підпалюють рейки / Скрін з відео

      Північні штати США накрив арктичний холод, а температура повітря опустилася до -48 градусів морозу. Через це залізничники у Чикаго почали підпалювати рейки, аби забезпечити безперебійний рух поїздів.

      При сильному холоді метал стискається, і в деяких містах вже почали руйнуватися залізничні рейки. Щоб відновити рух поїздів, їх треба нагріти до певної температури. Тому, залізничники використовують найпростіший спосіб – просто підпалюють рейки

      Читайте також: У США вкрився кригою Ніагарський водоспад: фото та відео

      Робітники не буквально підпалюють рейки. Полум'я насправді виходить від газових обігрівачів, які йдуть уздовж рейок і підтримують їх у теплі. Робітники також використовують трубчасту систему опалення й повітродувки для нагріву холодного повітря,
      – пояснив представник залізничників Майкл Джілліс у коментарі CNN.

      Поїзди можуть їхати просто по рейках, які горять, без жодного ризику, адже дизельне пальне в поїздах згорає тільки від тиску і тепла, а не від відкритого вогню.

      У США через сильні морози підпалюють рейки: відео

      У Північних штатах США таку систему використовують майже усі залізничні компанії, коли температура повітря опускається нижче 0 градусів.

      Також, це метод дозволяє очистити рейки від снігу та льоду.

      Як аномальні морози вплинули на життя у США? У п'яти штатах оголошено надзвичайний стан. Від переохолодження вже загинули щонайменше восьмеро людей. У частині штатів закрито школи, держустанови, музеї та зоопарки. На вулицях американських міст відкрили пункти обігріву.

      Теги: Залізниця Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 09:30 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 1074
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сьогодні , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 882
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      31 січня , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      1066
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 332
      Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      31 січня , 21:01 Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      4046
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук