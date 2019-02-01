Через арктичні холоди у США підпалюють рейки: відео

Північні штати США накрив арктичний холод, а температура повітря опустилася до -48 градусів морозу. Через це залізничники у Чикаго почали підпалювати рейки, аби забезпечити безперебійний рух поїздів.

При сильному холоді метал стискається, і в деяких містах вже почали руйнуватися залізничні рейки. Щоб відновити рух поїздів, їх треба нагріти до певної температури. Тому, залізничники використовують найпростіший спосіб – просто підпалюють рейки

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Робітники не буквально підпалюють рейки. Полум'я насправді виходить від газових обігрівачів, які йдуть уздовж рейок і підтримують їх у теплі. Робітники також використовують трубчасту систему опалення й повітродувки для нагріву холодного повітря,

– пояснив представник залізничників Майкл Джілліс у коментарі CNN.

Поїзди можуть їхати просто по рейках, які горять, без жодного ризику, адже дизельне пальне в поїздах згорає тільки від тиску і тепла, а не від відкритого вогню.

У США через сильні морози підпалюють рейки: відео

У Північних штатах США таку систему використовують майже усі залізничні компанії, коли температура повітря опускається нижче 0 градусів.

Також, це метод дозволяє очистити рейки від снігу та льоду.

Як аномальні морози вплинули на життя у США? У п'яти штатах оголошено надзвичайний стан. Від переохолодження вже загинули щонайменше восьмеро людей. У частині штатів закрито школи, держустанови, музеї та зоопарки. На вулицях американських міст відкрили пункти обігріву.