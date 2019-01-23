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      У США вкрився кригою Ніагарський водоспад: фото та відео

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      У США замерз Ніагарський водоспад
      У США замерз Ніагарський водоспад / Фото з соціальних мереж

      Сніжна погода вирує в Канаді та США. Місцеві жителі спостерігають унікальне явище – Ніагарський водоспад вкривається льодом.

      Про це повідомляє CNN.

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      Через високу вологість і морозну температуру обледеніли схили водоспаду.

      Вода вкрилась льодом, а синоптики прогнозують зниження температури впродовж ще декількох днів.

      Екологи ж запевняють, що схоже явище, коли водоспад вкривався кригою, спостерігалося більш ніж сто років тому.

      Вода замерзала ще на початку 1900 років. Хоч ми бачимо кригу, але вода насправді тече під нею,
      – сказала еколог Анджела Берті.

      Також унікальне видовище привернуло увагу туристів, які фотографують захололі потоки води і діляться знімками та відео в соціальних мережах.

       

      Теги: Новини США Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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