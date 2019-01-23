У США вкрився кригою Ніагарський водоспад: фото та відео
Сніжна погода вирує в Канаді та США. Місцеві жителі спостерігають унікальне явище – Ніагарський водоспад вкривається льодом.
Про це повідомляє CNN.
Читайте також: В Іспанії десятий день намагаються дістати дворічного хлопчика з колодязя
Через високу вологість і морозну температуру обледеніли схили водоспаду.
Вода вкрилась льодом, а синоптики прогнозують зниження температури впродовж ще декількох днів.
Екологи ж запевняють, що схоже явище, коли водоспад вкривався кригою, спостерігалося більш ніж сто років тому.
Вода замерзала ще на початку 1900 років. Хоч ми бачимо кригу, але вода насправді тече під нею,
– сказала еколог Анджела Берті.
Також унікальне видовище привернуло увагу туристів, які фотографують захололі потоки води і діляться знімками та відео в соціальних мережах.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото24 грудня 2018 , 07:40
У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв13 листопада 2017 , 14:40
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня 2018 , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня 2018 , 15:00