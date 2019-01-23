У США вкрився кригою Ніагарський водоспад: фото та відео

Сніжна погода вирує в Канаді та США. Місцеві жителі спостерігають унікальне явище – Ніагарський водоспад вкривається льодом.

Про це повідомляє CNN.

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Через високу вологість і морозну температуру обледеніли схили водоспаду.

Вода вкрилась льодом, а синоптики прогнозують зниження температури впродовж ще декількох днів.

Екологи ж запевняють, що схоже явище, коли водоспад вкривався кригою, спостерігалося більш ніж сто років тому.

Вода замерзала ще на початку 1900 років. Хоч ми бачимо кригу, але вода насправді тече під нею,

– сказала еколог Анджела Берті.

Також унікальне видовище привернуло увагу туристів, які фотографують захололі потоки води і діляться знімками та відео в соціальних мережах.