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      В США покрылся льдом Ниагарский водопад: фото и видео

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      В США замерз Ниагарский водопад
      В США замерз Ниагарский водопад / Фото из социальных сетей

      Снежная погода бушует в Канаде и США. Местные жители наблюдают уникальное явление – Ниагарский водопад покрывается льдом.

      Об этом сообщает CNN.

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      Из-за высокой влажности и морозной температуры обледенели склоны водопада.

      Вода покрылась льдом, а синоптики прогнозируют снижение температуры в течение еще нескольких дней.

      Экологи же уверяют, что подобное явление, когда водопад укрывался льдом, наблюдалось более чем сто лет назад.

      Вода замерзала еще в начале 1900 годов. Хотя мы видим лед, но вода на самом деле течет под ним,
      – сказала эколог Анджела Берти.

      Также уникальное зрелище привлекло внимание туристов, которые фотографируют застывшие потоки воды и делятся снимками и видео в социальных сетях.

       

      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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