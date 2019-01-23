В США покрылся льдом Ниагарский водопад: фото и видео

Снежная погода бушует в Канаде и США. Местные жители наблюдают уникальное явление – Ниагарский водопад покрывается льдом.

Об этом сообщает CNN.

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Из-за высокой влажности и морозной температуры обледенели склоны водопада.

Вода покрылась льдом, а синоптики прогнозируют снижение температуры в течение еще нескольких дней.

Экологи же уверяют, что подобное явление, когда водопад укрывался льдом, наблюдалось более чем сто лет назад.

Вода замерзала еще в начале 1900 годов. Хотя мы видим лед, но вода на самом деле течет под ним,

– сказала эколог Анджела Берти.

Также уникальное зрелище привлекло внимание туристов, которые фотографируют застывшие потоки воды и делятся снимками и видео в социальных сетях.