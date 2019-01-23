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      В Испании десятый день пытаются достать двухлетнего мальчика из колодца

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      В Испании продолжается уникальная спецоперация – с глубокого технического колодца пытаются спасти двухлетнего мальчика. Десять дней назад маленький Хулен упал в тоннель, который используют для поиска воды.

      Сейчас испанские спасатели на финальном этапе и утверждают, что скоро достанут ребенка.

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      Мальчик Хулен с родителями приехали на отдых в горы на ферму к родственнику. Во время обычной прогулки Хулен упал в скважину, ширина которой не достигала и 25 сантиметров в диаметре.

      Спасатели спустили специального робота на дно. Однако малыша не увидели, только некоторые его вещи.

      Поверьте, работа наших горняков-спасателей не из легких. Мы уже имеем больше информации о специфике местности и к нам присоединилось немало экспертов,
      – отметил ведущий инженер поисковой операции Анхель Гарсия.

      Проникнуть в колодец невозможно из-за крошечного отверстия. Специалисты пытались проложить горизонтальный тоннель со стороны, однако в силу специфики почвы попытки провалились. Да и на том уровне, где предположительно находится мальчик, много скалистых пород, поэтому существует угроза обрушения.

      Хулен Julen Roselló порятунок дитини в Іспанії
      Двухлетний Хулен, которого пытаются спасти из колодца

      В итоге руководители спецоперации решили пробурить параллельный тоннель, а уже от него копать горизонтальный ход к Хулену.

      "По нашим подсчетам: вся эта операция – работы по облицовке и другие задачи мы завершим примерно через 12-14 часов. Если все будет хорошо, мы надеемся в среду в полдень сможем начать копать горизонтальный тоннель", – добавил Анхель Гарсия.

      На бурение вертикальной шахты ушло 55 часов. На горизонтальную, по мнению специалистов нужны еще сутки. Спасать мальчика испанцам помогают работники шведской фирмы.

      Соседи и члены семей родителей Хулена рассказали испанским СМИ, что пара потеряла еще одного ребенка, Оливера, в возрасте трех лет, в 2017 году. У ребенка были сердечные проблемы.

      В соцсетях неравнодушные люы поддерживают родителей и их двухлетнего сына, публикуя посты под тегом #prayforjulen.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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