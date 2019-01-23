В Іспанії десятий день намагаються дістати дворічного хлопчика з колодязя

В Іспанії триває унікальна спецоперація – з глибокого технічного колодязя намагаються врятувати дворічного хлопчика. Десять днів тому маленький Хулен впав у тунель, який використовують для пошуку води.

Наразі іспанські рятувальники на фінальному етапі й стверджують, що скоро дістануть дитину.

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Хлопчик Хулен з батьками приїхали на відпочинок у гори на ферму до родича. Під час звичайної прогулянки Хулен впав у свердловину, ширина якої не сягала й 25 сантиметрів у діаметрі.

Рятувальники спустили спеціального робота на дно. Проте малюка не побачили, лише деякі його речі.

Повірте, робота наших гірників-рятувальників нелегка. Ми вже маємо більше інформації про специфіку місцевості та й до нас приєдналось чимало експертів,

– зазначив провідний інженер пошукової операції Анхел Гарсія.

Проникнути до колодязя неможливо через крихітний отвір. Спеціалісти намагалися прокласти горизонтальний тунель збоку, проте через специфіку ґрунту спроби провалилися. Та й на тому рівні, де ймовірно перебуває хлопчик, є багато скелястих порід, тому існує загроза обвалення.



Дворічний Хулен, якого намагаються врятувати з колодязя

У підсумку керівники спецоперації вирішили пробурити паралельний тунель, а вже від нього копати горизонтальний хід до Хулена.

"За нашими підрахунками: вся ця операція – роботи з облицювання та інші завдання – ми завершимо десь через 12-14 годин. Якщо все буде добре, ми сподіваємось у середу о півдні зможемо розпочати копати горизонтальний тунель", – додав Анхел Гарсія.

На буріння вертикальної шахти пішло 55 годин. На горизонтальну, на думку спеціалістів потрібна ще доба. Рятувати хлопчика іспанцям допомагають працівники шведської фірми.

Сусіди і члени сімей батьків Хулена розповіли іспанським ЗМІ, що пара втратила ще одну дитину, Олівера, у віці трьох років, у 2017 році. У дитини були проблеми з серцем.

У соцмережах небайдужі люди підтримують батьків та їх дворічного сина, публікуючи пости під тегом #prayforjulen.