Из-за арктических холодов в США поджигают рельсы: видео

Северные штаты США накрыл арктический холод, а температура воздуха опустилась до -48 градусов мороза. Поэтому железнодорожники в Чикаго начали поджигать рельсы, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов.

При сильном холоде металл сжимается, и в некоторых городах уже начали разрушаться железнодорожные рельсы. Чтобы восстановить движение поездов, их надо нагреть до определенной температуры. Поэтому, железнодорожники используют самый простой способ – просто поджигают рельсы.

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Рабочие не буквально поджигают рельсы. Пламя на самом деле исходит от газовых обогревателей, которые идут вдоль рельсов и поддерживают их в тепле. Рабочие также используют трубчатую систему отопления и воздуходувки для нагрева холодного воздуха,

– пояснил представитель железнодорожников Майкл Джиллис в комментарии CNN.

Поезда могут ехать просто по рельсам, которые горят, без всякого риска, ведь дизельное топливо в поездах сгорает только от давления и тепла, а не от открытого огня.

В США из-за сильных морозов поджигают рельсы: видео

В северных штатах США такую систему используют почти все железнодорожные компании, когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов.

Также этот метод позволяет очистить рельсы от снега и льда.

Как аномальные морозы повлияли на жизнь в США?

В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения уже погибли по меньшей мере восемь человек. В части штатов закрыты школы, госучреждения, музеи и зоопарки. На улицах американских городов открыли пункты обогрева.