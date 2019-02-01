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      Из-за арктических холодов в США поджигают рельсы: видео

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      В США из-за арктических холодов поджигают рельсы
      В США из-за арктических холодов поджигают рельсы / Скриншот из видео

      Северные штаты США накрыл арктический холод, а температура воздуха опустилась до -48 градусов мороза. Поэтому железнодорожники в Чикаго начали поджигать рельсы, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов.

      При сильном холоде металл сжимается, и в некоторых городах уже начали разрушаться железнодорожные рельсы. Чтобы восстановить движение поездов, их надо нагреть до определенной температуры. Поэтому, железнодорожники используют самый простой способ – просто поджигают рельсы.

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      Рабочие не буквально поджигают рельсы. Пламя на самом деле исходит от газовых обогревателей, которые идут вдоль рельсов и поддерживают их в тепле. Рабочие также используют трубчатую систему отопления и воздуходувки для нагрева холодного воздуха,
      – пояснил представитель железнодорожников Майкл Джиллис в комментарии CNN.

      Поезда могут ехать просто по рельсам, которые горят, без всякого риска, ведь дизельное топливо в поездах сгорает только от давления и тепла, а не от открытого огня.

      В США из-за сильных морозов поджигают рельсы: видео

      В северных штатах США такую систему используют почти все железнодорожные компании, когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов.

      Также этот метод позволяет очистить рельсы от снега и льда.

      Как аномальные морозы повлияли на жизнь в США?
      В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения уже погибли по меньшей мере восемь человек. В части штатов закрыты школы, госучреждения, музеи и зоопарки. На улицах американских городов открыли пункты обогрева.

      Теги: Суровые морозы Железная дорога Новости США
      Источник: 24 Канал
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