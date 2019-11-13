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      В США из-за аномального похолодания умерли 4 человека: детали

      57 Читати новину українською
      Морозы в США
      Морозы в США / www.weather.gov

      Соединенные Штаты страдают от аномальных для ноября морозов. Арктический циклон в нескольких регионах принес рекордно низкие температуры.

      Самые низкие температурные показатели зафиксировали в штатах Канзас, Мичиган и Иллинойс, пишет ВВС. Отметки там достигают двадцати градусов ниже нуля.

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      Из-за погодных условий в результате ДТП в нескольких штатах погибли уже 4 человека:

      • 8-летняя девочка умерла в Канзасе после того, как грузовик потерял контроль на ледяной трассе.
      • 3 человека в Мичигане погибли в результате аварии, которая, по данным местных правоохранителей, была вызвана плохими дорожными условиями.

      Из-за холодов закрывают школы и предприятия. Аэропорты отменили больше тысячи рейсов. Метеорологи убеждены, что морозы будут распространяться и на соседние штаты. В четырех – ожидают еще и сильные снегопады.


      В Мичигане аэропорты отменили рейсы

      К слову, зима 2019 в США отметилась аномальными морозами. Тогда северные штаты США накрыл арктический холод, а температура воздуха опустилась до -48 градусов мороза. Однако американцы нашли позитив во всем, организовав флешмоб "ледяные штаны" в социальных сетях.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Аномальные морозы в США Жертвы Погода
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