В США из-за аномального похолодания умерли 4 человека: детали

Соединенные Штаты страдают от аномальных для ноября морозов. Арктический циклон в нескольких регионах принес рекордно низкие температуры.

Самые низкие температурные показатели зафиксировали в штатах Канзас, Мичиган и Иллинойс, пишет ВВС. Отметки там достигают двадцати градусов ниже нуля.

Читайте также: Чикаго рекордно засыпало снегом: фото, видео

Из-за погодных условий в результате ДТП в нескольких штатах погибли уже 4 человека:

8-летняя девочка умерла в Канзасе после того, как грузовик потерял контроль на ледяной трассе.

3 человека в Мичигане погибли в результате аварии, которая, по данным местных правоохранителей, была вызвана плохими дорожными условиями.

Из-за холодов закрывают школы и предприятия. Аэропорты отменили больше тысячи рейсов. Метеорологи убеждены, что морозы будут распространяться и на соседние штаты. В четырех – ожидают еще и сильные снегопады.



В Мичигане аэропорты отменили рейсы

К слову, зима 2019 в США отметилась аномальными морозами. Тогда северные штаты США накрыл арктический холод, а температура воздуха опустилась до -48 градусов мороза. Однако американцы нашли позитив во всем, организовав флешмоб "ледяные штаны" в социальных сетях.