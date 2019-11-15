Францію завалило рясним снігом: фото, відео
Рясні снігопади засипали південний схід Франції. В результаті без світла залишились 300 тисяч будинків.
Стихія вдарила одразу по чотирьох департаментах. В Ізер зафіксували і першу смерть від негоди – загинув чоловік, який розчищав дорогу від снігу. На нього впало дерево. Ще один дістав значні ушкодження за схожих обставин в іншому місті.
До слова: Нові жертви негоди: Австрія та Словенія потерпає від рясного снігу
У сусідньому департаменті Дром за добу випало 15 сантиметрів снігу. Лінії електропередач просто не витримують такої кількості опадів. Окрім цього, на них падають дерева, а засніжені гілки, торкаючись дротів під напругою, призводять до короткого замикання.
У Греноблі через снігопад заблокована залізниця. Скасовані десятки потягів. Однак дані метеослужби Франції невтішні – до кінця доби ситуація не покращиться.