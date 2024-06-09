Граффити обнаружили на улицах 7-го округа Парижа в пятницу, 7 июня. По словам источника в полиции, "подозрения касаются возможного нового иностранного вмешательства".
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В Париже обнаружили граффити с гробами
В ночь с пятницы на субботу в Париже задержали трех граждан Молдовы. Их подозревают в создании граффити гробов с надписью "Французский солдат в Украине". Кстати, на этих же стенах найдены также кириллические надписи.
Во время задержания лица имели при себе латексные перчатки, баллончик краски и трафареты, соответствующие меткам.
Источник в полиции сообщил, что "подозрения касаются возможного нового иностранного вмешательства". Было открыто расследование, чтобы определить их мотивы и выяснить, связаны ли они задержаны с предыдущими потенциальными случаями иностранного вмешательства, которые имели место во Франции. Подозреваемых уже взяли под стражу.
Под Эйфелевой башней оставили гробы
- Ранее, 1 июня, у подножия Эйфелевой башни были обнаружены 5 гробов, обернутых во флаги. На гробах была надпись "Французские солдаты в Украине".
- Полиция уже арестовала 3 человек. В частности, водителя фургона, перевозившего гробы. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что согласился за 40 евро перевезти двух людей вместе с их грузом. Водитель, который прибыл в Париж из Болгарии накануне вечером, уже находится под стражей в полиции.
- Еще двое подозреваемых были задержаны на автовокзале Берси в Париже, когда готовились к отъезду в Берлин. СМИ пишут, что это граждане Украины и Германии. Их также взяли под стражу.
- Ведется расследование для определения возможного иностранного вмешательства.