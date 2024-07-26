С мониторингом государственной границы Airbus H125 справлялась на "отлично". Особенно – в условиях высокогорья и на других труднодоступных участках, информирует 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA"

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Как вертолеты осуществляют мониторинг границы

Легкие и маневренные вертолеты этой линейки завоевали расположение во всем мире. Сегодня их используют в 137 странах. Преимущественно – правоохранительные органы.

К сожалению, Airbus H125 не предназначен для работы на войне. Отсутствие надлежащей защиты и оружия делает его легкой мишенью для врага.

В Украине Airbus H125 занимаются мониторингом границы, однако из-за боевых действий временно уменьшилась география полетов. Сейчас проблемы создают не только нарушители границы, но и браконьеры, заблудившиеся туристы, и нередко – непогода.

Глаза в небе – гораздо лучше, чем глаза на земле. Авиация – видит очень много и передает нам информацию, которая будет полезна для охраны государственной границы,

– сказал начальник отделения инспекторов пограничной службы "Черепковцы" Василий Кордяк.

Главное "оружие" вертолета – 30-килограммовая система наблюдения FLIR. Мощная камера позволяет контролировать пространство в любое время суток и при любой погоде. Например, автомобиль можно обнаружить на расстоянии 20 километров и на мониторе будет видно даже номерные знаки.

Тепловизионная камера используется днем, инфракрасная – ночью для обнаружения объектов, транспортных средств, людей в лесных массивах. Далее бортовые операторы связываются с подразделением и передают информацию для подтверждения объекта или лица.

Могут ли дроны стать альтернативой Airbus H125

Дроны не могут заменить пограничный вертолет, ведь у них разные возможности и задачи. Более того, пилоты нередко сотрудничают с операторами БпЛА и такой тандем дает хорошие результаты.

Дрон выполняет локальные действия. У него радиус от 10 до 15 километров. Иногда в БПЛА нет инфракрасной камеры, поэтому ночью используют вертолеты,

– отметил старший летчик штурман Алексей Долженко.

За более чем 3 часа экипаж вертолета способен обследовать почти 500 километров границы и тыловых участков. В этом году пограничные авиаторы уже имеют более 3 тысяч часов налета. А это – сотни задержанных нарушителей, спасенные жизни и сохраненное окружающей среды.