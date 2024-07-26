В стабпункты боевые медики эвакуируют раненых с передовой, оказывают им первую медицинскую помощь. В небольших операционных, днем и ночью, пациентов готовят к следующему этапу – отправлению в тыл, информирует 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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В полевых условиях обустроены 4 операционных

Стабпункт, где спасают жизни военных на Волчанском направлении, совсем не выглядит, как привычное в мирной жизни медицинское учреждение. В условиях войны – это место с обшарпанными стенами и остатками коммуникаций. Военный хирург Олег Сенишин, который руководит медицинским направлением на этом участке, рассказал, что за короткое время здесь удалось обустроить полноценный полевой госпиталь. 90% его пациентов – раненые из Волчанска и окрестностей.

Мы очень долго искали место, в котором можно было бы разместить операционные, личный состав, настроить логистику – довез раненых с "нуля" и вывоз уже стабилизированных пациентов в медучреждения другого звена,

– рассказал Сенишин.

В стабпункте обустроили 4 операционных, в которых может полноценно работать 4 врачебных бригады. Военный хирург отметил, что это удалось сделать оперативно благодаря помощи подразделений ГПСУ, Военно-клинического центра Северного региона ВСУ, местной администрации, которая помогла получить соответствующее медицинское оборудование.

Оно было чрезвычайно необходимо, чтобы мы могли полноценно запуститься и работать. Не просто перевязывать ранения, останавливать кровотечение, а действительно оказывать полноценную специализированную медицинскую помощь,

– объяснил Сенишин.

Спектр медуслуг стабпункта широкий

Команда медиков на Волчанском направлении работает практически в непрерывном режиме. Недостатка оборудования или медикаментов нет. В автономном режиме стабпункт может работать более недели. Здесь проводят операции на брюшную полость, грудную клетку, конечности; останавливают тяжелые кровотечения; лечат термические ожоги. Это фактически тот объем медуслуг, который может предоставить обычный медицинский стационар.

Получив здесь помощь, легкораненые бойцы часто выходят отсюда в относительно хорошем состоянии, многие стремятся сразу вернуться на позиции. Тяжелораненых, стабилизировав, медики отправляют дальше – в стационары.

"У нас есть аппараты искусственного дыхания, рентгенологические аппараты. Здесь можно сделать кардиограмму, ультразвук. Все, что необходимо для диагностики, у нас есть. Также есть маленькая лаборатория, где можно определить группу крови военнослужащего, если есть необходимость в переливании крови. Нас обеспечивают фактически в полном объеме донорской кровью", – рассказал Олег Сенишин, начальник медицинской службы пограничной комендатуры "Шквал".

Как выглядит стабпункт / скриншот из видео ГПСУ

Самая большая сложность – быстро доставить раненого

Прежде чем раненые будут доставлены в стабпункт, медикам по рации сообщают об их количестве, сложность состояния бойцов, их предварительные диагнозы. После этого готовится все необходимое, встречают раненых врачебные бригады со снаряжением. Пока анестезиологи занимаются стабилизацией жизненных показателей бойца, хирурги определяют диагноз. Уже после принимается решение о необходимости операции.

Пограничные медики волнуются, чтобы раненые были доставлены как можно быстрее, потому что даже 1 час эвакуации – "золота". Именно это время дает наибольшие шансы на полное восстановление военного. Наибольшая сложность – в доставке пациента в стабпункт, ведь переправа через реку регулярно обстреливается. Преимущественно раненых доставляют в специальных переносных сумках.

Нам удается и до тех пор удавалось довозить сюда всех живыми и люди отсюда также все ехали живыми,

– поделился Олег Сенишин, начальник медицинской службы пограничной комендатуры "Шквал".