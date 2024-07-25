Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день. По его словам, с начала повторного наступления на Харьковщине россияне потеряли в Волчанске значительную часть одной бригады и "сточили" два танковых полка.

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Россияне используют резервы

Саранцев объяснил, что с 10-го мая россияне потеряли в Волчанске часть своей 138 мотострелковой бригады и 83 и 157 танковые полки.

Известно, что численность мотострелковых бригад в армии России – до 5000 личного состава, а танковых полков – 94 единицы техники.

Потери оккупантов подтверждается и пленными, и радиоперехватами захватчиков. Враг вынужден вводить резервы или перебрасывать подразделения с других направлений.

То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет огромные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформировывая штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество привлеченных в них людей,

– отметил спикер.

Кроме этого, если оккупанты привлекают резервы, то их подтягивают за "несколько часов", а для переброски подразделения с другого направления захватчикам нужно несколько суток. В то же время вряд ли российские пополнения заходят в 100% комплектации.

Потери в личном составе могут составлять 40% и более. Саранцев отметил, что часть считается небоеспособной в случае потерь 30%.

Также известно, что практически со всеми подразделениями России, которые сейчас воюют на Харьковщине, наши военные имели дело и раньше. Например, 155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота "отличилась" мародерством в Киевской области в начале полномасштабного вторжения, а 18 мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса также воевала на Харьковщине в 2022 году.