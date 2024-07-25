Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів, що російські бригади на Харківському напрямку іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день. За його словами, від початку повторного наступу на Харківщині росіяни втратили у Вовчанську значну частину однієї бригади та "сточили" два танкові полки.

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Росіяни використовують резерви

Саранцев пояснив, що з 10-го травня росіяни втратили у Вовчанську частину своєї 138 мотострілецької бригади й 83 та 157 танкові полки.

Відомо, що чисельність мотострілецьких бригад в армії Росії – до 5000 особового складу, а танкових полків – 94 одиниці техніки.

Втрати окупантів підтверджується і полоненими, і радіоперехопленнями загарбників. Ворог змушений вводити резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, зазнає шалених втрат, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість залучених у них людей,

– зазначив речник.

Крім цього, якщо окупанти залучають резерви, то їх підтягують за "кілька годин", а для перекидання підрозділу з іншого напрямку загарбникам потрібно декілька діб. Водночас навряд російські поповнення заходять у 100% комплектації.

Втрати в особовому складі можуть складати 40% і більше. Саранцев зауважив, що частина вважається небоєздатною у разі втрат 30%.

Також відомо, що практично з усіма підрозділами Росії, які зараз воюють на Харківщині, наші військові мали справу й раніше. Наприклад, 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту "відзначилася" мародерством у Київській області на початку повномасштабного вторгнення, а 18 мотострілецька дивізія 11 армійського корпусу також воювала на Харківщині у 2022 році.