Французские военные ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"
Спецподразделение Вооруженных сил Франции ликвидировало главаря террористической группировки Аль-Каида в странах исламского Магриба в Мали. Речь идет об Абдельмалеке Друкделе, который находился в международном розыске с 2007 года.
Информацию о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" озвучила министр обороны Франции Флоранс Парли, написав сообщение в твиттер.
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"3 июня французские вооруженные силы при поддержке своих партнеров во время операции на севере Мали нейтрализовали эмира Аль-Каиды в Исламском Магрибе Абдельмалека Друкдела и нескольких его приближенных", – сообщила Флоранс Парли.
Она отметила, что Абдельмалек Друкдел был членом руководящего комитета "Аль-Каиды", командовал всеми группами террористической организации в Северной Африке и в районе Сахеля (тропическая саванна в Африке, которая является своеобразным переходом между Сахарой и южными, более плодородными землями), в том числе АКИМ, одной из основных террористических групп. Друкдель, известный также как Абу Моссааб Абдельуадуд, возглавил отделение Аль-Каиды в исламском Магрибе в середине 2004 года. Друкдель изготавливал взрывные устройства, в результате подрыва которых в общественных местах погибли сотни гражданских лиц.
Аль-Каида в исламском МагрибеФундаменталистская исламская вооруженная группировка, известная ранее как Салафитская группа проповеди и джихада. Одна из основных действующих сил в конфликте в Магрибе. Базируется в Алжире, совершая акции в сопредельных странах, особенно в Чаде и Нигере.
Флоранс Парли, напомнив, что 19 мая французским военным также удалось взять в плен Мохаммеда эль Мрабата, одного из главарей ИГИЛ в этом регионе.