Спецпідрозділ Збройних сил Франції ліквідував ватажка терористичного угруповання Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба в Малі. Мова йде про Абдельмалека Друкделя, який перебував у міжнародному розшуку з 2007 року.

Інформацію про ліквідацію одного з лідерів "Аль-Каїди". озвучила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, написавши повідомлення у твіттер.

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"3 червня французькі збройні сили за підтримки своїх партнерів під час операції на півночі Малі нейтралізували еміра Аль-Каїди в Ісламському Магрібі, Абдельмалека Друкделя та кількох його наближених", – повідомила Флоранс Парлі.

Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

Вона зазначила, що Абдельмалек Друкдель був членом керівного комітету "Аль-Каїди", командував усіма групами терористичної організації в Північній Африці та в районі Сахеля (тропічна савана в Африці, яка є своєрідним переходом між Сахарою і південними, родючішими землями), в тому числі АКІМ, однією з основних терористичних груп. Друкдель, відомий також як Абу Моссааб Абдельуадуд, очолив відділення Аль-Каїди в ісламському Магрибі в середині 2004 року. Друкдель виготовляв вибухові пристрої, в результаті підриву яких в громадських місцях загинули сотні цивільних осіб.

Аль-Каїда в ісламському МагрибіФундаменталістське ісламське озброєне угрупування, відоме раніше як Салафітська група проповіді та джихаду. Одна з основних діючих сил в конфлікті в Магрибі. Базується в Алжирі, здійснюючи акції в суміжних країнах, особливо в Чаді та Нігері.

Флоранс Парлі також нагадала, що 19 травня французьким військовим також вдалося узяти в полон Мохамеда ель Мрабата, одного з ватажків ІДІЛ у цьому регіоні.