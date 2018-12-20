Французские вертолеты летят в Украину для усиления МВД: появилось видео
Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео первых вертолетов Airubus Н225 Super puma, которые Франция передала Украине.
Соответствующее видео он обнародовал в Twitter.
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Глава МВД Украины и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты еще в конце мая.
Первые airbushelicopter Летят к нам! Крепнем!
– написал министр.
В соответствии с условиями соглашения, вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины пополнится 55 сверхсовременными вертолетами компании Airbus Helicopters.
Источник: 24 Канал
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