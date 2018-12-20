Французские вертолеты летят в Украину для усиления МВД: появилось видео

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео первых вертолетов Airubus Н225 Super puma, которые Франция передала Украине.

Соответствующее видео он обнародовал в Twitter.

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Глава МВД Украины и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты еще в конце мая.

Первые airbushelicopter Летят к нам! Крепнем!

– написал министр.

В соответствии с условиями соглашения, вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины пополнится 55 сверхсовременными вертолетами компании Airbus Helicopters.