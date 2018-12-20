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      Французские вертолеты летят в Украину для усиления МВД: появилось видео

      257 Читати новину українською
      В МВД показали видео с французскими вертолетами для Украины
      В МВД показали видео с французскими вертолетами для Украины / Фото из открытых источников

      Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео первых вертолетов Airubus Н225 Super puma, которые Франция передала Украине.

      Соответствующее видео он обнародовал в Twitter.

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      Глава МВД Украины и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты еще в конце мая.

      Первые airbushelicopter Летят к нам! Крепнем!
      – написал министр.

      В соответствии с условиями соглашения, вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины пополнится 55 сверхсовременными вертолетами компании Airbus Helicopters.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Министерство внутренних дел авиация Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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