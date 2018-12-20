Французькі вертольоти летять до України для підсилення МВС: з'явилось відео
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео перших гвинтокрилів Airubus Н225 Super puma, які Франція передала Україні.
Відповідне відео він оприлюднив у Twitter.
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Голова МВС України та Державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан підписали угоду про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту ще наприкінці травня.
Перші airbushelicopter Летять до нас! Міцнішаємо!
– написав міністр.
Відповідно до умов угоди, вертолітний парк Міністерства внутрішніх справ України поповиться 55 надсучасними гелікоптерами компанії Airbus Helicopters.
Джерело: 24 Канал
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