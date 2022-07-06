У российской дипломатии диссоциативное расстройство, – МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал необоснованные обвинения сергея лаврова в адрес Франции, сообщает 24 канал.

Кстати Макрон не собирается называть россию страной-террористом

В частности, Николенко удивлен негодованием россии из-за публикации разговора российского диктатора владимира путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, поскольку кремль поступал идентично.

К сведению. Речь идет о том, что МИД России в ноябре 2021 года опубликовал конфиденциальные письма лаврову из Германии и Франции. Вероятно, лавров потерял память или же заявляет о дипломатической этике, когда ему это нужно. Тогда Германия и Франция ответили, что заявления россии еще и не соответствуют действительности.

лавров вспомнил о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента россии владимира путина накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата,

– сказал Николенко.

Спикер МИД Украины заявил, что в российской дипломатии диссоциативное расстройство. Он отметил, что российское руководство говорит об одном, а делает другое.

"Как вы понимаете, разрешение на это они не давали. Вот и получается некое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", – резюмировал Николенко.

Что известно о разговоре путина и Макрона и истерике кремля

До полномасштабного вторжения россии в Украину Макрон вел активные переговоры с путиным. Один из разговоров состоялся 20 февраля и попал в СМИ. В нем президент Франции хотел обсудить Минские соглашения, однако путин перевел разговор на обвинения в адрес Владимира Зеленского.

Впоследствии во Франции даже сняли документальный фильм о том, как президент Франции Эммануэль Макрон проводит переговоры с путиным. Фильм о Макроне получил название "Президент, Европа и война".

В россии фильм и появление разговора в СМИ вызвало истерику. лавров сказал, что "дипломатическая этика" не предполагает односторонней утечки таких записей.

Также официальная представительница российского мид мария захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров с москвой. Впрочем, она ничего не упомянула об идентичных действиях кремля. Наверное, тоже забыла.

Представительница российского ведомства возмутилась, что во время конфиденциального разговора между лидерами россии и Франции присутствовала съемочная группа.

К сведению: если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции относительно действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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