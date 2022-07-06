У російській дипломатії дисоціативний розлад, – МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував необґрунтовані звинувачення сєргєя лаврова на адресу Франції, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, Ніколенко здивований обуренням росії через публікацію розмови російського диктатора владіміра путіна та лідера Франції Еммануеля Макрона, оскільки кремль вчиняв ідентично.

До уваги. Йдеться про те, що мзс росії у листопаді 2021 року опублікувало конфіденційні листи до лаврова з Німеччини та Франції. Ймовірно, лавров втратив пам'ять, або ж заявляє про дипломатичну етику, коли йому це потрібно. Тоді Німеччина та Франція відповіли, що заяви росії ще й не відповідають дійсності.

лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента росії владіміра путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але при цьому він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату,

– сказав Ніколенко.

Речник МЗС України заявив, що в російської дипломатії дисоціативний розлад. Він наголосив на тому, що російське керівництво каже про одне, а робить інше.

"Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад у російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше", – резюмував Ніколенко.

Що відомо про розмову путіна та Макрона й істерику кремля

До повномасштабного вторгнення росії в Україну Макрон вів активні перемовини з путіним. Одна з розмов відбулася 20 лютого й потрапила у ЗМІ. У ній президент Франції хотів обговорити Мінські угоди, однак путін перевів розмову на звинувачення на адресу Володимира Зеленського.

Згодом у Франції навіть зняли документальний фільм про те, як президент Франції Еммануель Макрон проводить перемовини з путіним. Фільм про Макрона отримав назву "Президент, Європа і війна".

У росії фільм та злиття розмови у ЗМІ викликали істерику. лавров сказав, що "дипломатична етика" не передбачає одностороннього витоку таких записів.

Також офіційна представниця російського мзс марія захарова заявила, що Париж порушив конфіденційність переговорів з москвою. Втім, вона нічого не згадала про ідентичні дії кремля. Мабуть, теж забула.

Представниця російського відомства обурилася, що під час конфіденційної розмови між лідерами росії та Франції була присутня знімальна група.

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