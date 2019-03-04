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      Французский философ привезет в Украину актуальный спектакль о выборах

      8 Читати новину українською
      Бернар-Анри Леви
      Бернар-Анри Леви / uapress.info

      Французский философ Бернар-Анри Леви снова наведается в Украину. На этот раз привезет моноспектакль "В поисках Европы". Его тема очень актуальна для украинцев – выборы.

      Сюжет разворачивается в Сараево вокруг писателя, который должен подготовить и произнести речь о Европе – ее ценностях, положении, в котором находится, будущем. В комнате – только он, ноутбук и Google, пишет Zaxid.net.

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      Сценарий готовил Леви, главную (и единственную) роль также исполнит он. Особенность спектакля – философ адаптирует сценарий под каждый город, где планирует его показывать. А это 20 европейских городов – от Барселоны до Киева.

      Невозможно стоять в стороне от событий, происходящих в Европе. В Украине после моего спектакля будут выборы президента. Я знаю, что они важны. Ведь именно от них будет зависеть дальнейший курс Украины на европейской арене. Поэтому приеду, чтобы поговорить с украинцами об этом со сцены,
      – сказал Леви.

      Язык спектакля "В поисках Европы" – французский. Однако будут присутствовать украинские субтитры.

      Спектакль состоится в Октябрьском дворце Киева 28 марта.

      Как Бернар-Анри Леви связан с Украиной?
      В 2014 году он поддержал Евромайдан. Даже в феврале приезжал в Киев и обратился к украинцам со сцены: "Я французский гражданин, я – европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередном призвании, я также украинец".

      В 2015 году в разгар военных действий на Донбассе посетил Краматорск. Позже в Киеве показал свой спектакль "Отель Европа".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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