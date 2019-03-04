Французький філософ привезе в Україну актуальну виставу про вибори
Французький філософ Бернар-Анрі Леві знову навідається до України. Цього разу привезе моновиставу "У пошуках Європи". Її тема дуже актуальна для українців – вибори.
Сюжет розгортається у Сараєво навколо письменника, який має підготувати та виголосити промову про Європу – її цінності, становище, у якому перебуває, майбутнє. У кімнаті – тільки він, ноутбук і Google, пише Zaxid.net.
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Сценарій готував Леві, головну (і єдину) роль також виконає він. Особливість вистави – філософ адаптує сценарій під кожне місто, де планує її ставити. А це 20 європейських міст – від Барселони до Києва.
Неможливо стояти осторонь подій, що відбуваються у Європі. В Україні після моєї вистави будуть вибори президента. Я знаю, що вони важливі. Адже саме від них буде залежати подальший курс України на європейській арені. Тому приїду, щоб поговорити з українцями про це зі сцени,
– сказав Леві.
Мова спектаклю "У пошуках Європи" – французька. Проте будуть присутні українські субтитри.
Вистава відбудеться у Жовтневому палаці Києва 28 березня.
Як Бернар-Анрі Леві пов'язаний з Україною? У 2014 році він підтримав Євромайдан. Навіть у лютому приїзав до Києва і звернувся до українців зі сцени: "Я французький громадянин, я — європейський федераліст, але сьогодні на Майдані, який нагадав Європі про її першочергові покликання, я також українець".
У 2015 році у розпал військових дій на Донбасі відвідав Краматорськ. Пізніше у Києві показав свою виставу "Готель Європа".
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