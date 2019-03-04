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      Французький філософ привезе в Україну актуальну виставу про вибори

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      Бернар-Анрі Леві
      Бернар-Анрі Леві / uapress.info

      Французький філософ Бернар-Анрі Леві знову навідається до України. Цього разу привезе моновиставу "У пошуках Європи". Її тема дуже актуальна для українців – вибори.

      Сюжет розгортається у Сараєво навколо письменника, який має підготувати та виголосити промову про Європу – її цінності, становище, у якому перебуває, майбутнє. У кімнаті – тільки він, ноутбук і Google, пише Zaxid.net.

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      Сценарій готував Леві, головну (і єдину) роль також виконає він. Особливість вистави – філософ адаптує сценарій під кожне місто, де планує її ставити. А це 20 європейських міст – від Барселони до Києва. 

      Неможливо стояти осторонь подій, що відбуваються у Європі. В Україні після моєї вистави будуть вибори президента. Я знаю, що вони важливі. Адже саме від них буде залежати подальший курс України на європейській арені. Тому приїду, щоб поговорити з українцями про це зі сцени,
      – сказав Леві. 

      Мова спектаклю "У пошуках Європи" – французька. Проте будуть присутні українські субтитри. 

      Вистава відбудеться у Жовтневому палаці Києва 28 березня.

      Як Бернар-Анрі Леві пов'язаний з Україною? У 2014 році він підтримав Євромайдан. Навіть у лютому приїзав до Києва і звернувся до українців зі сцени: "Я французький громадянин, я — європейський федераліст, але сьогодні на Майдані, який нагадав Європі про її першочергові покликання, я також українець".

      У 2015 році у розпал військових дій на Донбасі відвідав Краматорськ. Пізніше у Києві показав свою виставу "Готель Європа". 

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      Теги: Новини України Новини культури Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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