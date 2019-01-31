"Знищення Євросоюзу": журналіст пояснив, чого очікувати від виборів в Європарламент

25 січня 30 європейських філософів і інтелектуалів написали маніфест, який життєрадісно назвали "Європейський дім у вогні". В документі йдеться, що Європа в небезпеці, що їй з усіх боків загрожують націоналісти і популісти, а США і Великобританія самовисунулися і забули про своїх союзників.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, Володимир Путін докладає всіх можливих зусиль для підриву свободи й єдності в Євросоюзі, а тому: "Європа як ідея, як воля і мрія розвалюється на наших очах".

Аби розв'язати цю проблему інтелектуали пропонують "знову запалити факел Європи", "Захотіти Європу" і "відмовитися від цієї млявої Європи", а також: "Ми повинні якнайшвидше забити тривогу проти звідників душ і руйнівників духу",

– сказав автор відеоблогу.

"При всій повазі, це якась хвора фантазія. Це ніяк ситуацію не змінить. З таким самим успіхом можна станцювати танець з бубнами", – сказав журналіст.

Укладачі маніфесту все ж не до кінця втратили зв'язок з реальністю. Вони дуже правильно зауважили, що справжньою загибеллю Європейського Союзу можуть стати травневі вибори до Європарламенту,

– наголосив Яковина.

На його думку, передвиборча кампанія в Європарламент, яка зазвичай неймовірно нудна і безглузда, в цьому році стане дуже спекотною. Ці вибори стануть справжньою війною за цивілізацію.

Яка суть маніфесту "Європейський дім у вогні"?Ініціатором маніфесту, який опублікували у газеті Liberation, став французький філософ і письменник Бернар-Анрі Леві. До написання також долучились відомі журналісти, філософи й письменники. Автори закликали всіх об'єднатися навколо ідеї єдиної демократичної Європи напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться у травні.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 30 січня 2019